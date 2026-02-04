Lỡ tay đốt nhà vì dùng đèn khò dọn tuyết

MỹNgười đàn ông ở Massachusetts cố dọn tuyết chất đống trên mái nhà bằng đèn khò giữa đợt bão, suýt thiêu rụi cơ ngơi của mình.

Một cư dân thị trấn Milton, bang Massachusetts, ngày 30/1 nảy ra ý tưởng tự tay xử lý những mảng băng và tuyết chất đống trên mái và máng xối, giữa đợt bão tuyết đang quét vùng đông bắc nước Mỹ.

Ông mang đèn khò, trèo thang lên mái và bắt đầu hơ lửa để làm tan băng. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, ông nhận ra mình đã phạm sai lầm tai hại khi mái nhà bắt đầu bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan đến khu vực máng xối. Chủ nhà vẫn kịp trượt xuống đất bằng thang và chạy vào trong gọi đường dây khẩn cấp 911.

Khi lực lượng cứu hỏa tới nơi không lâu sau đó, đám cháy đã bao trùm toàn bộ tầng áp mái. Hàng xóm kể với truyền thông địa phương rằng "cả mái nhà bị nuốt chửng" chỉ trong 5 phút.

Hiện trường vụ cháy nhà vì dùng đèn khò dọn tuyết tại Milton, bang Massachusetts, ngày 30/1. Ảnh: WCVB

Phó chỉ huy Sở cứu hỏa Milton John Earner cho biết ban đầu đội phản ứng ở hiện trường chỉ nghĩ đây chỉ là đám cháy nhỏ, nhưng rồi nhận ra toàn bộ tầng áp mái đã bị lửa bao trùm.

Ông cùng đồng nghiệp phải chiến đấu với đám cháy trong điều kiện thời tiết lạnh giá, băng trơn và tuyết chất thành đống, khiến việc ứng cứu khó khăn hơn. Lực lượng cứu hỏa từ các thị trấn lân cận cũng được huy động hỗ trợ và phải mất nhiều giờ mới khống chế được hỏa hoạn.

Giới chức địa phương cho hay không có ai bị thương trong vụ hỏa hoạn. Chủ nhà và vợ kịp rời khỏi hiện trường an toàn, đám cháy không lan sang các nhà gần kề.

Sở cứu hỏa Milton cảnh báo người dân không chủ quan khi xử lý băng tuyết trên mái nhà, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hiện nay. Ông Earner khuyến cáo người dân nên thuê đơn vị chuyên nghiệp để xử lý băng đóng trên mái và máng xối, tránh tự leo lên mái nhà hoặc dùng biện pháp nguy hiểm.

Thanh Danh (Theo NY Post, Local 12)