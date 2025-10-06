Lo tái ngập, người Hà Nội đắp đập, dựng tấm chắn trước nhà

Trận mưa lớn ngày 30/9 do ảnh hưởng của bão Bualoi khiến khu vực này ngập sâu, có nơi 1,5 m. Nhiều ôtô bị ngập tới nóc.

"Tôi mất 4,5 triệu đồng để sửa xe do ngập nước. Hôm nay tôi quyết định gửi xe ngoài, tốn 50.000 đồng mỗi đêm nhưng yên tâm hơn nhiều", ông Nguyễn Bá Nam, 50 tuổi, nói.