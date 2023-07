Lò phản ứng module nhỏ đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc hoàn thành xây dựng module lõi của lò phản ứng module thương mại ở đất liền đầu tiên trên thế giới, có thể sản xuất 1 tỷ kWh điện mỗi năm.

Module lõi của lò phản ứng Linglong One. Ảnh: CCTV

Viện Năng lượng hạt nhân của nước này cho biết đây là cột mốc đầu tiên trong quá trình xây lò phản ứng mang tên Linglong One, đánh dấu bước tiến trong sản xuất lò phản ứng nước áp lực module nhỏ. Loại lò phản ứng này có một số lợi ích, bao gồm tính đa dụng, cung cấp cả điện và nước sạch cho các khu vực mà lò phản ứng thông thường không phù hợp, SCMP hôm 14/7 đưa tin.

Quá trình xây lò phản ứng bắt đầu ở nhà máy điện Xương Giang trên đảo Hải Nam năm 2021 và dự kiến hoàn thành năm 2026. Sau khi hoàn thành, lò có thể sản xuất 1 tỷ kilowatt giờ điện mỗi năm, đủ để đáp ứng nhu cầu của 526.000 hộ gia đình.

Năng lượng hạt nhân trở thành yếu tố ngày càng quan trọng trong mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060 của Trung Quốc. Việc sử dụng nhà máy hạt nhân ven biển, bao gồm lò phản ứng như Linglong One, được khuyến khích trong kế hoạch 5 năm nhằm phát triển đất nước. Lò phản ứng module nhỏ là lò phản ứng hạt nhân tiên tiến với công suất điện lên tới 300 MW mỗi đơn vị, bằng 1/3 lò phản ứng hạt nhân truyền thống. Công nghệ này có thể dùng để đáp ứng nhiều nhu cầu như sản xuất điện, sưởi và làm mát đô thị, khử mặn nước biển và sản xuất hơi nước cho công nghiệp.

Hiện nay, hơn 70 lò phản ứng module thương mại nhỏ đang được phát triển trên khắp thế giới, theo Cơ quan năng lượng hạt nhân quốc tế (IAEA), bao gồm Argentina, Nga và Hàn Quốc. Công nghệ cũng có thể sử dụng ngoài khơi. Nga từng chế tạo nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới mang tên Akademik Lomonosov, bắt đầu hoạt động thương mại vào tháng 5/2020.

Theo Lu Tiezhong, chủ tịch Công ty điện hạt nhân quốc gia Trung Quốc, lò phản ứng như vậy phù hợp với các quần đảo nhỏ có dân số vài chục nghìn người. Module lõi của Linglong One do China First Heavy Industries sản xuất, là bộ phận tối quan trọng của lò phản ứng. Năm 2016, Linglong One trở thành lò phản ứng hạt nhân nhỏ đầu tiên thông qua đánh giá an toàn của IAEA với thiết kế chịu được điều kiện cực hạn và nhiều hỏng hóc đồng thời.

An Khang (Theo SCMP)