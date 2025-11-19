Lở núi vùi lấp nhà ở Quy Nhơn, một phụ nữ tử vong

Gia LaiMưa lớn gây sạt lở núi tại làng chài Hải Minh (TP Quy Nhơn cũ) sáng 19/11, vùi lấp căn nhà của hai vợ chồng 58 tuổi, khiến người vợ tử vong.

Khoảng 4h, mưa lớn kéo dài làm một phần sườn núi phía bắc bãi biển Vầng Trăng Khuyết, gần cửa đầm Thị Nại, bị trượt xuống, cuốn theo đất đá và nước ồ ạt đổ vào khu dân cư. Bà Đặng Thị Chim (58 tuổi) và chồng bị mắc kẹt trong căn nhà nằm ngay chân núi.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, cho biết lực lượng tại chỗ phối hợp quân đội triển khai cứu nạn. Người chồng được đưa ra ngoài trước, còn bà Chim bị vùi dưới lớp đất đá. "Ban đầu người dân nghe tiếng kêu cứu nhưng sau đó mất liên lạc", ông Toàn nói.

Lực lượng chức năng tìm thi thể người phụ nữ trong đống đổ nát. Ảnh: Đức Toàn

Đến 13h, lực lượng cứu hộ xác định vị trí nạn nhân và đào bới trong điều kiện đất đá tiếp tục tràn xuống. Khi được đưa ra ngoài, bà Chim đã tử vong do bị đè nén trong thời gian dài.

Theo ông Toàn, làng biển Hải Minh chỉ có thể tiếp cận bằng tàu, mưa lớn khiến việc huy động lực lượng gặp khó khăn, nên cứu hộ chủ yếu dựa vào lực lượng tại chỗ. Trên địa bàn còn ba điểm có nguy cơ sạt lở cao; phường đã sơ tán toàn bộ người dân và bố trí lực lượng túc trực theo dõi diễn biến địa chất.

Cũng trong sáng nay, nhiều điểm sạt lở khác xuất hiện trên địa bàn TP Quy Nhơn cũ. Tại khu vực núi Một, sạt lở bắt đầu từ 2h15 và kéo dài nhiều giờ, đất đá tràn xuống khu phố 57, đe dọa các hộ sống dưới chân núi. Một đoạn nứt mặt đường dài khoảng 70 m xuất hiện. Chính quyền đã giăng dây, đặt biển cảnh báo và sơ tán 35 hộ dân đến nơi an toàn, không ghi nhận thương vong.

Tối 18 đến ngày 19/11, mưa lớn làm nước sông Hà Thanh dâng nhanh, gây ngập sâu nhiều khu dân cư ở Quy Nhơn, có nơi hơn 2 m, hàng trăm người phải lên mái nhà kêu cứu. Hàng nghìn nhà bị ngập, một số bệnh viện như Bệnh viện Lao và Bệnh phổi bị cô lập, phải di dời bệnh nhân lên tầng cao. Giao thông nhiều nơi tê liệt, một số tuyến qua cửa ngõ thành phố và khu vực đèo An Khê bị sạt lở, phong tỏa.

Trần Hóa