Mưa lũ nhấn chìm Quy Nhơn, Nha Trang

Sáng 19/11, mưa lớn, nước sông Hà Thanh dâng cao khiến Quy Nhơn (Gia Lai) ngập sâu, nhiều người dân phải leo lên các nóc nhà kêu cứu. Phần lớn phường, xã ngập 1-3 m, riêng phường Quy Nhơn ở trung tâm nhẹ hơn nhưng cũng lút bánh xe.
Nước dâng lên bờ sông, bủa vây các cửa ngõ của Quy Nhơn. Các tuyến đường bị ngập khiến tài xế xe tải không định hình được tuyến.
Hiện Gia Lai tiếp tục có mưa to, nguy cơ lũ dâng gây ngập diện rộng.
Ở phường Quy Nhơn Bắc, nước ngập gần lút nóc nhà, khiến người dân mất ngủ trong đêm. "Càng về sáng nước càng lớn, gia đình tôi đã đưa trẻ nhỏ đi di tản từ hôm qua, bà Phương Thanh nói, cho biết hiện ba người lớn ở trên gác lửng, mong được các lực lượng đưa ra khỏi khu ngập.
Lúc 4h hôm nay, nhà của chị Bảo Vy, gần trường Nguyễn Khuyến bị ngập quá nửa. Hiện nước gần tới nóc nhà, buộc chủ nhà lên các hội nhóm nhờ đội cứu hộ.
Anh Lâm Tuệ, nhà gần cây xăng Hiệp Hòa, Nhơn Bình cũ, cho biết nhà anh có mẹ già và hai con nhỏ, nước lên khiến giường chiếu, bàn ghế tầng một đều ngập trong lũ. Gia đình anh đã chuyển một số đồ điện tử lên gác lửng. Hiện cả nhà ngồi ở gác lửng và cầu thang chờ lực lượng cứu hộ tới.
Ở chung cư Ecohome Nhơn Bình, phường Quy Nhơn Đông, nước chảy vào tầng hầm ào ạt, khiến nhiều xe máy bị ngã trong hầm. Một số ô tô kịp đưa lên cao để tránh lụt.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chỉ đạo các lực lượng điều động xuồng, cano đưa người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Đội SOS Bình Định và các nhóm cứu hộ độc lập cũng đang cho xuồng vào các nhà ngập sâu để tiếp cận người dân.
Nước sông Cái đoạn qua cầu Dứa, phường Tây Nha Trang lên nhanh, tràn vào nhà dân gây ngập khoảng nửa mét.
Nước lũ cuồn cuộn đổ về một con hẻm trên đường 23/10.
Rác thải theo nước lũ tràn lên đường 23/10.
Tại khu dân cư ở phường Nam Nha Trang cũng ngập sâu từ nửa mét đến một mét. Bà Hoa (áo đỏ) cho biết khu vực này thường xuyên bị ngập vào mùa mưa, tuy nhiên nay nước lên cao hơn một mét khiến vườn rau của bà hư hại hoàn toàn.
Trần Hóa - Phạm Linh - Bùi Toàn