Mưa lũ nhấn chìm Quy Nhơn, Nha Trang

Ở chung cư Ecohome Nhơn Bình, phường Quy Nhơn Đông, nước chảy vào tầng hầm ào ạt, khiến nhiều xe máy bị ngã trong hầm. Một số ô tô kịp đưa lên cao để tránh lụt.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chỉ đạo các lực lượng điều động xuồng, cano đưa người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Đội SOS Bình Định và các nhóm cứu hộ độc lập cũng đang cho xuồng vào các nhà ngập sâu để tiếp cận người dân.