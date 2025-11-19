Nước ngập gần tới nóc nhà, người Quy Nhơn kêu cứu

Gia LaiLũ lên nhanh trong đêm 18 và rạng sáng 19/11 khiến nhiều khu dân cư trung tâm Quy Nhơn ngập sâu hơn 2 m, hàng trăm người phải leo lên mái nhà, gác lửng kêu cứu.

Sáng 19/11, 16 khu phố ở phường Quy Nhơn Bắc gần Đại học Quang Trung bị ngập nặng. Nhiều nhà bị nước tràn tới nóc, người dân phải trèo lên mái tôn, ban công chờ lực lượng cứu hộ. Khu vực này nằm dọc các nhánh sông nhỏ, thường xuyên ngập khi mưa lớn, song đợt lũ lần này lên quá nhanh khiến nhiều gia đình không kịp trở tay.

Nhà và ôtô ở Quy Nhơn ngập trong nước, tối 18/11. Ảnh: Người dân cung cấp

Anh Nguyễn Phong, sống gần trường đại học, cho biết gia đình thức dậy lúc hơn 3h sáng khi nước đã gần chạm trần nhà. Anh vội đưa mẹ già và con 10 tháng tuổi lên nóc nhà chờ ứng cứu. "Chưa từng thấy lũ cao lút mái như năm nay", anh nói.

Tại phường Nhơn Phú cũ, bà Phương Thanh cùng hai người thân đang mắc kẹt trên gác lửng khi nước từ bờ sông dâng ồ ạt trong đêm. "Nước lên quá nhanh, không có đường thoát. Tôi đã gọi địa phương xin xuồng đưa ra khỏi vùng nguy hiểm", bà nói, cho biết trẻ nhỏ trong gia đình đã được sơ tán từ tối qua.

Lũ lên nhanh khiến người dân không kịp trở tay, đồ đạc chìm trong nước. Ảnh: Người dân cung cấp

Ông Nguyễn Thái Diễn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc, cho biết nước sông Hà Thanh đổ về mạnh khiến các khu phố 2, 3, 4 bị cô lập sớm nhất. Đến tối 18/11, toàn bộ phường chìm trong nước.

Từ đêm qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an và lực lượng địa phương đã tổ chức di dời dân xuyên đêm, tiếp tục tìm cách tiếp cận các khu vực ngập sâu.

Tại nhiều nơi khác ở Quy Nhơn, đường phố cũng chìm trong nước, nhiều xe chết máy, công nhân và người dân không thể đi làm sáng nay.

Nước ngập gần tới nóc nhà ở phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Minh Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã kích hoạt kịch bản ứng phó mưa lũ cấp độ 3.1 cho 58 xã, phường phía đông, yêu cầu sơ tán toàn bộ người dân ở vùng trũng, ven sông suối, khu vực có nguy cơ sạt lở.

Đêm qua và sáng sớm nay (19/11), khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 18/11 đến 3h ngày 19/11 có nơi trên 160 mm. Nước sông Hà Thanh lên gần báo động 3.

Trước đó, do bão Kalmaegi đổ bộ, Gia Lai có 50.217 ngôi nhà dân bị hư hỏng. Trong đó khoảng 1.000 nhà bị đổ sập hoàn toàn, 10.286 nhà bị thiệt hại rất nặng, 40.247 nhà bị thiệt hại một phần. Tỉnh Gia Lai ước thiệt hại do cơn bão gây ra cho địa phương này gần 6.000 tỷ đồng.

Trần Hóa - Phạm Linh