Lở núi rác ở Philippines, một người thiệt mạng, hàng chục người mất tích

Núi rác đổ xuống, vùi lấp nhiều lao động tại cơ sở phân loại chất thải ở miền trung Philippines, khiến ít nhất một người chết, 38 người mất tích.

Jason Morata, quan chức phụ trách thông tin của thành phố Cebu, mô tả sự cố xảy ra ở đống rác "cao như tòa nhà 4 tầng" tại phường Binaliw. Cảnh sát Philippines ngày 8/1 thông báo ghi nhận ít nhất một người thiệt mạng, 7 người bị thương, ít nhất 27 người mất tích.

Trong khi đó, Thị trưởng Cebu Nestor Archival cho biết ít nhất 12 người được cứu, 38 người mất tích. Nguyên nhân chênh lệch thống kê giữa số liệu của cảnh sát và của thị trưởng Archival chưa được làm rõ.

Hiện trường sạt lở núi rác ở Binaliw, thành phố Cebu, miền trung Philippines, ngày 9/1. Ảnh: AP

Tại hiện trường, hàng chục nhân viên cứu nạn đã làm việc xuyên đêm để tìm kiếm những người bị chôn vùi. Nhiều máy xúc, xe cứu thương và cứu hỏa được điều động. "Toàn bộ lực lượng ứng cứu đang nỗ lực tìm kiếm, đưa những người mất tích ra ngoài", ông Archival thông báo trên Facebook.

Bãi rác Binaliw có diện tích khoảng 10 hecta. Cơ sở xử lý chất thải của bãi rác có khoảng 110 nhân viên. Nguyên nhân vụ lở rác chưa được làm rõ.

Joel Garganera, ủy viên hội đồng thành phố Cebu, cho rằng sự cố nhiều khả năng là hệ quả của các biện pháp quản lý rác thải kém. Các bãi chôn rác phổ biến ở nhiều thành phố Philippines như Cebu, trung tâm thương mại và đầu mối giao thông của vùng Visayas ở miền trung quần đảo.

Đức Trung (Theo AP, CNN, BBC)