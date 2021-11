Lở núi, ba người thoát chết

Quảng NamHàng nghìn mét khối đất từ núi cao sạt xuống, làm sập nhà dân, vùi lấp một người, hai người chạy thoát lúc 8h ngày 18/11.

Sau nhiều ngày mưa, sườn núi Chim cao khoảng 500 m ở tổ Trung Thị, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, phát ra tiếng nổ và sạt xuống.

Đất đá kéo đổ cột điện, vùi lấp nhà ông Trần Hữu Phước. Đang thu dọn tài sản để đi sơ tán, ông Phước bị tường đổ gây thương tích ở mặt.

Bà Nguyễn Thị Lục cùng người hàng xóm đứng bên lề đường trước nhà ông Phước may mắn chạy thoát khi đất đá trôi ra giữa đường.

Ba người dân thoát chết khi sạt lở núi sập nhà Người dân tháo chạy khỏi vụ sạt lở đất. Video: Tú Vân

Tại hiện trường, trụ điện 35KV đổ xuống làm hư hỏng một nhà dân. Đường dây điện đổ gây cháy nổ, khói bốc nghi ngút.

Chính quyền đã di dời 18 hộ dân dưới chân núi, căng dây cấm người dân đến gần nơi sạt lở.

Trước đó tháng 11/2017, núi Chim sạt lở trong đêm, vùi chết 4 người.

Cách thị trấn Trà My 30 km, quốc lộ 40B đi xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, có 5 điểm sạt lở. Mỗi điểm hàng trăm mét khối đất tràn xuống. Một số đoạn bị nước lũ cuốn trôi, cây cối đổ chắn ngang. Xã Trà Leng có hơn 2.000 dân bị cô lập.

Đường vào xã Trà Leng bị lở đất, không thể lưu thông. Ảnh: Lê Hằng

Trường mẫu giáo Trà Leng nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở nên dừng hoạt động. Giáo viên và học sinh được sơ tán đến nơi an toàn trong sáng nay. Chính quyền dựng biển cảnh báo ngăn người dân không đến gần.

Cơ quan khí tượng ghi nhận, 24 giờ qua Quảng Nam có mưa to ở miền núi. Tổng lượng mưa vùng phía bắc phổ biến cao 50 mm, phía nam 130 mm, một số nơi cao như trạm khí tượng Trà My, huyện Bắc Trà My, 238 mm, trạm đo mưa Tiên Phước, huyện Tiên Phước, 184 mm. Dự báo ngày 19-20/11 mưa giảm dần.

