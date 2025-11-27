Lo ngại quanh ứng cử viên hàng đầu chức Chủ tịch Fed

Nhà đầu tư lo ngại quan điểm ủng hộ giảm lãi suất của Kevin Hassett - ứng viên chủ tịch Fed - có thể gây suy yếu đồng USD.

Tuần này, Bloomberg đưa tin Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett đang được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chức Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Nhà Trắng sau đó cho biết mọi thảo luận về nhân sự vẫn chỉ là suy đoán và chưa có quyết định cuối cùng.

Lợi suất trái phiếu chính phủ ngắn hạn, vốn diễn biến theo kỳ vọng lãi suất tham chiếu, ban đầu giảm khi tỷ lệ đặt cược cho Hassett trên các trang web tăng lên. Nhưng sau đó, lợi suất bật tăng trở lại. Dollar Index gần như không phản ứng. Thị trường hiện dự báo xác suất Fed giảm lãi trong phiên họp tháng tới là 83%.

Hassett từng là kinh tế trưởng tại Fed. Ông có quan hệ mật thiết với chính quyền Tổng thống Donald Trump và cũng ủng hộ việc tăng tốc cắt giảm lãi suất. Trên Fox New hôm 20/11, Hassett cho biết "sẽ giảm lãi suất ngay bây giờ" nếu là Chủ tịch Fed, vì "các số liệu cho thấy điều này". Ông cũng chỉ trích Fed khi không kiểm soát được lạm phát sau đại dịch.

Trên Reuters, Mike Riddell - Giám đốc Danh mục trái phiếu chiến lược tại Fidelity International cho rằng khả năng Hassett được đề cử làm Chủ tịch Fed "có thể gây sức ép giảm giá lên đồng đôla Mỹ". Lãi suất hạ khiến các tài sản định giá bằng USD kém hấp dẫn. Nhà đầu tư sẽ tìm đến các thị trường có lợi nhuận tốt hơn. Việc nới lỏng chính sách cũng khiến lạm phát kỳ vọng tại Mỹ tăng, gây sức ép lên đồng USD.

Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett trả lời báo giới ngày 7/3. Ảnh: AFP

Danh sách ứng viên cho chức Chủ tịch Fed hiện được thu hẹp còn vài người, gồm cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh, Thành viên Hội đồng Thống đốc Christopher Waller, Phó chủ tịch phụ trách giám sát Michelle Bowman và Giám đốc BlackRock Rick Rieder. Trên một website đặt cược, tỷ lệ cược của Hassett hiện lên 53%, Waller đứng thứ hai với 22% và Warsh là 16%.

Trước khi các ứng viên khác xuất hiện, Hassett là lựa chọn đầu tiên của ông Trump cho chức Chủ tịch Fed. Ông là tiến sĩ kinh tế và luôn ủng hộ kế hoạch kinh tế chưa từng có tiền lệ của Tổng thống. Hồi tháng 8, nhà kinh tế học Derek Tang cho rằng Hassett nhiều khả năng được đề cử vì đang làm việc tại Nhà Trắng và đã theo ông Trump từ nhiệm kỳ đầu.

Tom Graff - Giám đốc đầu tư tại Facet nhận định phố Wall sẽ chia làm hai luồng quan điểm nếu Hassett lãnh đạo Fed. "Ông ấy bị coi là kém độc lập hơn so với các Chủ tịch Fed trước, hoặc so với ứng viên như Christopher Waller. Điều này tạo rủi ro cho đồng USD", Graff giải thích. Tuy nhiên, Graff tin rằng nền tảng kinh tế học truyền thống của Hassett sẽ hạn chế điều này, dù ông có thể mạnh tay hơn Chủ tịch Fed Jerome Powell trong việc cắt giảm lãi suất.

Đến nay, giới đầu tư không đặt cược vào khả năng Fed mất tính độc lập, dù ai được chọn lãnh đạo. Triển vọng lãi suất thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều vào dữ liệu kinh tế của Mỹ. Nhà đầu tư đang theo dõi cách nền kinh tế phản ứng với các báo cáo việc làm và chính sách thương mại của chính quyền Trump.

Ngay cả khi Nhà Trắng muốn giảm chi phí trả lãi khi nợ công tăng, rất ít người cho rằng Fed sẽ theo đuổi giảm lãi thay vì kiểm soát lạm phát. "Tôi nghĩ thị trường hiểu điều này, rằng chủ tịch không phải là người quyết định lãi suất. Ông ấy dẫn dắt một ủy ban và có tới 12 người bỏ phiếu", Art Hogan - chiến lược gia trưởng tại B. Riley Wealth giải thích.

Fed đã giảm lãi trong 2 phiên họp liên tiếp vào tháng 9 và 10, đưa lãi suất tham chiếu về 3,75-4%. Kể từ đó, quan chức Fed liên tục đưa ra quan điểm trái chiều về triển vọng và rủi ro kinh tế. Cuộc tranh luận dự kiến càng nóng lên trước thềm cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng 12.

Hồi tháng 9, trên CBS News, Hassett cho biết ông ủng hộ cách tiếp cận "từ tốn và ổn định" trong việc giảm lãi suất. Ông khẳng định chính sách của Fed cần hoàn toàn độc lập với ảnh hưởng chính trị, bao gồm cả từ Tổng thống Trump.

Nguy cơ Fed bị Nhà Trắng can thiệp nổi lên đầu năm nay, sau khi ông Trump liên tục chỉ trích và dọa sa thải Powell. Mới đây, ông còn tìm cách sa thải thành viên Hội đồng Thống đốc Lisa Cook, nhưng đã bị Tòa án Tối cao Mỹ tạm thời chặn lại.

"Câu chuyện ‘Trump sẽ kiểm soát Fed’ đang bị thổi phồng quá mức, ngay cả với Hassett. Ông ấy sẽ khó có thể buộc cả ủy ban nới lỏng như ông Trump muốn. Kể cả chính Hassett cũng có thể không nới lỏng như mọi người kỳ vọng", Sally Greig - lãnh đạo mảng trái phiếu toàn cầu tại Baillie Gifford kết luận.

Hà Thu (theo Reuters)