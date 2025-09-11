Lỡ năm học mới vì bệnh hô hấp, tiêu hóa

TP HCMThiếu niên 15 tuổi phải nhập viện điều trị viêm phổi cấp sau nhiều ngày sốt, ho kéo dài, tự uống thuốc không khỏi, đành lỡ dịp khai giảng.

Bệnh nhân sốt ho trước khi tựu trường vài ngày, mẹ nghĩ bệnh cảm thông thường nên tự mua thuốc cho uống để kịp trở lại trường. Sau 9 ngày không cải thiện, thiếu niên phải nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định, được chẩn đoán viêm phổi cấp. Hiện, sức khỏe em ổn định hơn, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

"Không ngờ bệnh trở nặng thành viêm phổi, thấy con nằm viện đúng dịp khai giảng tôi rất xót xa, cháu cứ hỏi khi nào được xuất viện để đi học lại", người mẹ nói.

Bác sĩ thăm khám cho thiếu niên. Ảnh: Minh Toàn

Không chỉ bệnh hô hấp, nhiều học sinh cũng phải lỡ ngày đến lớp vì các vấn đề tiêu hóa. Bé gái 7 tuổi, học sinh lớp 2, ngụ phường Gò Vấp, TP HCM cũng nhập viện ngay trước thềm năm học mới. Buổi sáng, bà ngoại mua hộp xôi mặn cho bé ăn nhưng còn thừa, đến chiều lại cho cháu dùng tiếp. Chỉ khoảng một giờ sau, bé đau bụng, nôn ói liên tục, vào viện cấp cứu trong đêm, được chẩn đoán bị rối loạn tiêu hóa.

Bà ngoại cho biết cháu vốn rất thích ăn xôi, nghĩ để dành lại chiều ăn tiếp cũng không sao, nào ngờ lại khiến cháu phải nghỉ học. "Cháu cứ buồn bã hỏi khi nào gặp lại cô bạn", bà chia sẻ.

Theo BS.CKI Phạm Thị Hoàng Oanh, Phó trưởng điều hành Khoa Nhi, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, mùa tựu trường là thời điểm trẻ dễ mắc nhiều bệnh lý do thay đổi sinh hoạt, tiếp xúc tập thể. Phổ biến là các bệnh đường hô hấp (cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi), bệnh lây qua đường hô hấp (sởi, quai bị, thủy đậu) và bệnh lây qua đường ăn uống, tiếp xúc (tay chân miệng, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy).

"Bên cạnh các bệnh do thời tiết, chúng tôi tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ rối loạn tiêu hóa", bác sĩ nói. Trẻ có thể chỉ ói hoặc tiêu chảy cấp do virus, nhiễm trùng đường tiêu hóa, nhưng nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm hoặc bùng thành dịch.

Để bảo vệ sức khỏe học sinh, phụ huynh cần đảm bảo trẻ tiêm ngừa đầy đủ. Rèn thói quen rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Chọn thực phẩm an toàn, không dùng lại thức ăn để lâu. Cung cấp chế độ dinh dưỡng cân bằng, bổ sung rau xanh, trái cây, uống nhiều nước.

Khi trẻ có biểu hiện sốt cao, phát ban, nôn ói, tiêu chảy nhiều hoặc đau bụng cần đưa ngay đến cơ sở y tế. Ngoài ra, sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và nhân viên y tế học đường giúp phát hiện sớm, cách ly và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ bùng phát dịch.

Lê Phương