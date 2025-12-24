Lô ma túy tiền tỷ ngụy trang trong hộp mỹ phẩm

Nghệ AnHồ Viết Đạo và Nguyễn Thị Thảo giấu gần một kg ma túy ketamine trong 5 hộp mỹ phẩm, đóng gói thành kiện hàng rồi gửi xe khách giao cho đối tác.

Ngày 24/12, Đạo, 30 tuổi, trú huyện Nghi Lộc và Thảo, 24 tuổi, trú phường Trường Vinh, đang bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy, theo Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Đạo và Thảo (từ trái qua), cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 15h ngày 21/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an xã Thần Lĩnh kiểm tra xe khách Bắc - Nam chạy qua địa bàn, thu giữ một thùng xốp. Bên trong có 5 hộp mỹ phẩm dán nhãn chữ nước ngoài, chứa gần một kg ma túy ketamine.

Đạo ngồi hàng ghế phía sau xe, định mở cửa bỏ chạy nhưng bị cảnh sát khống chế. Từ lời khai của Đạo, lực lượng chức năng bắt Thảo, thu tại nhà riêng thêm hai túi nylon chứa 50 gram ketamine và 35 viên thuốc lắc.

Đạo khai ngụy trang số ma túy trong các hộp mỹ phẩm rồi gửi xe khách vào miền Nam để giao cho đối tác. Nhà chức trách xác định số tang vật có giá trị hàng tỷ đồng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Đức Hùng