Hà TĩnhHoàng Đức Khẩn băng rừng vận chuyển 24.000 viên hồng phiến để lấy tiền công 30 triệu đồng, khi qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, xã Sơn Kim 1, thì bị bắt.

Ngày 15/4, Khẩn, 25 tuổi, và Nguyễn Văn Nghĩa, 32 tuổi, cùng trú Nghệ An, bị nhà chức trách Hà Tĩnh tạm giữ hình sự để điều tra tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, sáng 12/4, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, xã Sơn Kim 1 (trước đây thuộc huyện Hương Sơn), Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp các lực lượng liên ngành mật phục, bắt quả tang Khẩn khi đi từ bìa rừng ra, mang theo ba lô chứa ma túy.

Lô ma túy tiền tỷ bị chặn ở biên giới

Tại hiện trường, nhà chức trách thu 24.000 viên hồng phiến, được chia nhỏ, bọc kín trong các gói nylon màu xanh. Lô hàng được xác định có nguồn gốc từ Lào, trị giá nhiều tỷ đồng.

Vài giờ sau, ban chuyên án bắt thêm Nghĩa, đồng phạm của Khẩn.

Hai nghi phạm khai được một người lạ thuê vận chuyển số ma túy từ khu vực xã Sơn Kim 1 ra Nghệ An, xong việc sẽ nhận 30 triệu đồng tiền công.

Đức Hùng