Lô ma túy giấu trong vườn cây

Nghệ AnTrần Văn Khánh, 57 tuổi, giấu 13 bánh heroin, 7 kg ma túy đá và 10.000 viên ma túy tổng hợp tại vườn cây của gia đình.

3h ngày 8/9, Khánh bị Công an thành phố Vinh cùng lực lượng biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) khống chế tại nhà riêng ở xã Thanh Long, huyện Thanh Chương.

Trần Văn Khánh cùng tang vật lúc bị bắt. Ảnh: Đức Vũ.

Khám xét, lực lượng chức năng thu 13 kg bánh heroin, 7 kg ma túy đá, 10.000 viên ma túy tổng hợp được Khánh cất giấu.

Cùng chuyên án, chiều 7/9 cảnh sát bắt Hoàng Thế Thành, 28 tuổi, trú huyện Thanh Chương, thu trong ôtô 3 kg ma túy đá. Cùng ngày, Hoàng Văn Lĩnh, 29 tuổi và Trần Văn Phương trú huyện Thanh Chương cũng bị bắt do liên quan đường dây ma túy này.

Hoàng Thế Thành cùng tang vật sau khi bị bắt. Ảnh: Đức Vũ.

Đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia bị Công an thành phố Vinh theo dõi từ tháng 6. Ma túy được đưa từ Lào vào Nghệ An, cất giấu tại nhà riêng, sau đó đưa đi tiêu thụ. Các nghi can có quan hệ họ hàng.

Hải Bình