Lọ Lem diễu hành cổ phục cùng H'Hen Niê

Lọ Lem (phải) cùng vợ chồng hoa hậu H'Hen Niê tham gia Bách hoa bộ hành - hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức, ngày 7/12.

Trong trang phục truyền thống, họ diễu hành qua các con phố quanh khu vực Hồ Gươm, sau đó dự lễ ở sân khấu chính.