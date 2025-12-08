Lọ Lem diễu hành cổ phục cùng H'Hen Niê

Lọ Lem (phải) cùng vợ chồng hoa hậu H'Hen Niê tham gia Bách hoa bộ hành - hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức, ngày 7/12.
Trong trang phục truyền thống, họ diễu hành qua các con phố quanh khu vực Hồ Gươm, sau đó dự lễ ở sân khấu chính.
Cô chọn trang phục nhiều lớp, màu sắc nhẹ nhàng khi dự sự kiện. Lọ Lem xách nón vành rộng, cài hoa lên tóc, phối thêm phụ kiện bông tai ngọc trai, vòng cổ bạc.
Cô tên thật Mai Thảo Linh, 19 tuổi, con gái đầu của diễn viên Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Lọ Lem hiện là sinh viên tại một trường đại học ở TP HCM. Cô được khen giỏi tiếng Anh, biết tự lập từ sớm bằng công việc làm mẫu ảnh, đại sứ các thương hiệu. Đầu năm, cô gây chú ý khi tự mua xe giá trị chín tỷ đồng.
Lọ Lem hòa vào dòng người, tái hiện đám cưới của người Việt qua các thời kỳ. Sự xuất hiện của những người nổi tiếng trong đám đông thu hút sự chú ý của người dân.
Lọ Lem chụp ảnh cùng Hoa hậu H'Hen Niê, cho biết trân trọng cơ hội học hỏi, tìm hiểu sâu hơn về các nét đẹp văn hóa.
Vợ chồng H'Hen Niê hào hứng khi lần đầu cùng diện cổ phục dự sự kiện chung. Cặp sao chọn trang phục đồng điệu phom dáng, họa tiết.
Tuấn Khôi chỉnh sửa trang phục, phần mấn đội đầu cho vợ. Lần hiếm hoi H'Hen Niê - Tuấn Khôi cùng xuất hiện trước đông đảo công chúng sau kết hôn. Đây cũng là lần tái xuất của hoa hậu sau bốn tháng sinh con gái đầu lòng.
Nhiếp ảnh gia cảm nhận sự ấm áp khi hòa vào dòng người, nhận những tràng vỗ tay, nụ cười của người hai bên đường. "Trong giây phút đó, tôi thấy biết ơn vì được sống giữa đất nước xinh đẹp, có nền văn hóa đa dạng, đề cao tính nhân văn, hạnh phúc", Tuấn Khôi nói.
H'Hen Niê cho biết qua sự kiện muốn góp phần tôn vinh giá trị truyền thống.
