Cháu lo sợ sau này làm tán gia bại sản, con cái hư hỏng

Cháu là nam, sinh ngày 27/07/2008 dương lịch, giờ dần. Cháu tìm đến tử vi vì hiện tại cuộc sống quá mệt mỏi. So với những người bạn cùng lứa tuổi, cháu cảm thấy mình thua kém và thiệt thòi về mọi mặt. Bố mẹ cháu luôn kiểm soát từ những hành động nhỏ nhất và không ngần ngại mắng mỏ, khiến cháu lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng khi ở nhà. Em gái hay gây sự, làm không khí gia đình càng thêm ngột ngạt. Cháu học hành thậm tệ, dù có cố gắng nhưng kết quả vẫn bằng không.

Cháu chỉ mong sau này có cuộc sống yên bình hơn, nhưng kết quả khi xem tử vi khiến cháu hụt hẫng. Họ nói rằng sau sự nghiệp của cháu không thành công, dễ dính vào kiện tụng, tù tội, con cái hư hỏng, làm tán gia bại sản, khi về già sẽ chết trong cô độc mà không có ai bên cạnh. Thực sự khi nghe những lời này, cháu cảm thấy rất hoang mang và sợ hãi. Cháu không mong sau này được giàu sang phú quý, chỉ mong có cuộc sống bình thường, đủ ăn đủ mặc, con cái ngoan ngoãn, khi chết có người hương hỏa cho.

Về mặt tâm linh, cháu vẫn thỉnh thoảng đi chùa, thường hay làm từ thiện, luôn sống chan hòa với mọi người xung quanh. Cháu thấy bản thân không phải người độc ác, mọi người hay nói rằng "ở hiền gặp lành, ác giả ác báo" nhưng cháu có ác đâu mà cả đời phải chịu khổ như vậy? Hay do kiếp trước cháu làm nhiều điều xấu nên kiếp này phải trả nghiệp? Thực sự cháu cảm thấy rất mông lung và hoang mang đến cực độ. Phải chăng số phận con người đã được sắp đặt từ trước? Cháu muốn nhờ mọi người cho lời khuyên giúp cháu có lạc quan hơn trong cuộc sống. Cháu xin chân thành cảm ơn.

