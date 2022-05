Lô khẩu trang viện trợ chống dịch 6 tháng chưa được thông quan

Hai lô hàng khẩu trang hơn 1,1 triệu chiếc viện trợ Việt Nam chống dịch từ cuối năm 2021 đến nay chưa thể thông quan, theo Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thảo luận tại tổ ở Quốc hội sáng 25/5, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết hai lô khẩu trang do một doanh nghiệp ở Đức và kiều bào ở Hong Kong gửi về từ tháng 11/2021. Lô khẩu trang từ Hong Kong 1,1 triệu chiếc, gửi về sân bay Tân Sơn Nhất; từ Đức gần 40.000 chiếc gửi về sân bay Nội Bài.

Hải quan yêu cầu có biên bản tiếp nhận tài trợ, Mặt trận đã cung cấp. Nhưng sau đó cơ quan này lại yêu cầu có xác nhận của Bộ Tài chính dù Bộ cho biết việc này thực hiện theo Nghị định 93 mới về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Giang Huy

Khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm thủ tục theo Nghị định 93 thì Hải quan yêu cầu hàng tài trợ phải có ý kiến của Bộ Y tế về miễn kiểm dịch lô hàng. "Chúng tôi đã làm văn bản gửi Bộ Y tế, nhưng đến nay chưa được trả lời. Hơn 6 tháng, số khẩu trang phục vụ chống dịch chưa thể thông quan trong khi hàng tháng chúng tôi phải gửi tiền lưu kho. Vấn đề rất bất cập", bà Ánh bày tỏ.

Hiện nay tình hình dịch bệnh được kiểm soát nên số khẩu trang này có thể là bình thường, nhưng thời điểm cuối năm 2021, đó là hàng viện trợ rất có ý nghĩa. Vì vậy, bà Ánh đề nghị thay đổi thủ tục hành chính để hỗ trợ kịp thời công tác phòng chống dịch. "Cơ chế, thể chế trong tiếp nhận hàng viện trợ cho phòng chống dịch cần rút kinh nghiệm", bà đề nghị.

Đây không phải lần đầu đại biểu Quốc hội phản ánh hàng viện trợ chống dịch Covid-19 vướng mắc thủ tục khi thông quan. Tháng 11/2021, trên nghị trường, bà Tô Thị Bích Châu (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM), cho biết một lô hàng 22.000 hộp sữa do kiều bào ở Australia gửi tặng trẻ em tại TP HCM, nhưng gần một tháng chưa lấy ra được.

Khi lô hàng về, Mặt trận Tổ quốc TP HCM xin ý kiến Cục An toàn thực phẩm và Cục Thú y. Cục Thú y trả lời trong hai ngày, nhưng Cục An toàn thực phẩm lại đề nghị TP HCM xin ý kiến Chính phủ. Sau đó, Cục An toàn thực phẩm giải thích, không có thẩm quyền quyết định nên đã gửi văn bản hướng dẫn trong ngày. Mấy hôm sau phát biểu của bà Châu, lô sữa này đã được hoàn tất thủ tục thông quan.

Viết Tuân