Lò hơi nổ khiến 6 người chết chưa có giấy phép hoạt động

Qua kiểm tra hồ sơ, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai phát hiện lò hơi nổ khiến 6 người chết chưa có giấy kiểm định, chưa được đăng ký sử dụng.

Thông tin được Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Thu Hiền đưa ra tại buổi họp giao ban kinh tế - xã hội trên địa bàn, ngày 4/5. Vụ nổ lò hơi tại công ty Bình Minh ba hôm trước đã làm 6 người chết, trong đó có một người quốc tịch Trung Quốc. 5 công nhân khác đang làm việc gần đó bị thương, hiện sức khỏe đã dần ổn định.

Theo bà Hiền, các thiết bị như lò hơi phải trải qua yêu cầu kiểm định rất nghiêm ngặt trước khi vận hành. Muốn đưa lò hơi vào hoạt động phục vụ sản xuất phải được sự chấp thuận của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. "Tuy nhiên, qua kiểm tra, công ty gỗ Bình Minh chưa đăng ký sử dụng thiết bị an toàn lao động và cũng chưa có các giấy tờ kiểm định lò hơi", bà Hiền nói.

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Nai Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu trong buổi họp giao ban kinh tế - xã hội ngày 4/5. Ảnh: Thái Hà

Lò hơi dạng ống nước được công ty Bình Minh lắp đặt để phục vụ sản xuất. Lò có công suất sinh hơi 1.000 kg/giờ ở bên ngoài, cạnh vách tôn xưởng bán thành phẩm. Doanh nghiệp này cho biết quá trình sử dụng đã phát hiện lò hơi trục trặc kỹ thuật và đã liên hệ đơn vị cung cấp thiết bị đến bảo dưỡng, sửa chữa vào ngày 30/4. Đến sáng 1/5, khi cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra, vận hành thì nồi hơi phát nổ.

Theo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Cửu, công ty gỗ Bình Minh chi nhánh tại xã Thiện Tân hoạt động từ cuối năm 2022. Trước thời điểm này, cơ quan chức năng có kiểm tra nhưng lúc này công ty đang ngưng hoạt động. Từ đó đến nay, ngành chức năng chưa kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn lao động lần nào.

Lý giải vấn đề này, bà Hiền cho biết Đồng Nai có 42.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động nên không thể thanh kiểm tra hết tất cả các doanh nghiệp. Hàng năm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đều có văn bản yêu cầu các địa phương đề xuất công ty có vấn đề để đưa vào danh sách kiểm tra.

"Công ty gỗ Bình Minh chưa được UBND huyện Vĩnh Cửu đề xuất nên từ khi hoạt động cuối năm 2022 đến nay, doanh nghiệp này chưa được thanh, kiểm tra", bà Hiền nói.

Hiện trường vụ nổ lò hơi khiến 6 người chết. Ảnh: Phước Tuấn

Ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết thời gian qua tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác an toàn lao động tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc thực hiện nhiều nơi còn lơ là, để xảy ra các vụ tai nạn lao động, trong đó có vụ nổ lò hơi gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Do đó, ông yêu cầu các sở ngành, địa phương thường xuyên tổ chức thanh kiểm tra, siết chặt quy trình an toàn lao động trong sản xuất tại doanh nghiệp. Đồng thời, cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức chủ doanh nghiệp và mỗi người lao động trong chấp hành các quy định về an toàn lao động.

Công ty gỗ Bình Minh do ông Feng Yong (quốc tịch Trung Quốc) làm giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực gia công, chế biến đồ gỗ gia đình. Công ty có khoảng 200 lao động, thời điểm xảy ra vụ tai nạn lao động có 42 công nhân đang làm việc. Sau khi xảy ra vụ nổ lò hơi, Công an Đồng Nai đã tạm giữ ông Feng Yong, đồng thời tạm cấm xuất cảnh 7 chuyên gia người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân ban đầu được xác định là lỗi kỹ thuật lò hơi.

Phước Tuấn