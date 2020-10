Lò gạch cũ gần Hội An hút du khách

Lò gạch 20 năm nằm giữa cánh đồng lúa xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên (cách TP Hội An hơn 5 km). Công trình cao hơn 10 m chiều ngang và rộng mỗi bên khoảng 4 m, bị bỏ hoang nhiều năm. Từ năm 2018, lượt người check - in lớn khiến chính quyền lo ngại về độ an toàn và đã ra lệnh cấm tham quan.

Đến đầu năm 2020, một người địa phương đã mua lại lò gạch, thuê thêm 2 hecta đất ruộng xung quanh để sửa chữa, nâng cấp, phát triển loại hình du lịch nông trại.

Tháng 7, công trình mới đi vào phục vụ du khách. Trung bình mỗi ngày có khoảng 300 đến 400 người đến tham quan miễn phí. Nguồn thu chủ yếu đến từ việc kinh doanh nước uống.