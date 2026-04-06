Lộ diện ‘Vua nước rút’ ở giải xe đạp xuyên Việt

Thanh HóaMarchuk Dzianis thắng chặng 4, cho thấy vị thế ứng viên nặng ký đoạt Áo Xanh - danh hiệu cho cua-rơ nước rút hay nhất cuộc đua xe đạp tranh Cup Truyền hình HTV 2025.

Chặng đua sáng nay 6/4 từ Hà Nội đi Thanh Hóa dài 114 km nhưng có nhiều diễn biến hấp dẫn. Những cuộc tấn công liên tiếp nổ ra khi khi cờ xuất phát được phất lên, tạo nên cuộc đeo bám, rượt đuổi hướng về điểm rút dọc đường đầu tiên sprint 1. Nhờ pha tấn công đúng thời điểm, tay đua Trịnh Đức Tâm (An Giang) giành chiến thắng ở sprint này, còn Đặng Văn Pháp (Vĩnh Long) xếp nhì, Nguyễn Hướng (Đồng Nai) thứ ba.

Đoàn đua thi đấu chặng 4 giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình HTV 2025 từ Hà Nội đi Thanh Hóa sáng 6/4. Ảnh: Đức Huy

Nỗ lực tiếp theo giúp một nhóm 15 tay đua, trong đó có những gương mặt nổi bật như Nguyễn Minh Thiện (Vĩnh Long), Roman Maikin (An Giang), Trần Nguyễn Minh Trí (Đồng Tháp)... tách tốp thành công. Nhóm đi đầu tạo cách biệt hơn 1 phút 30 giây so với nhóm đông có Áo Vàng Patrick Patterson (Vĩnh Long) và về đến sprint 2 thành công. Đặng Thành Được (Hà Nội) cán đích đầu tiên ở Sprint 2, với hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Nguyễn Minh Thiện (Vĩnh Long) và Nguyễn Phạm Quốc Khang (Đồng Nai).

Sau điểm thưởng này, nhóm đầu lại phân tán khi 3 tay đua gồm Thành Được, Minh Thiện và Maikin tấn công, thoát ra hướng về đích đến ở Thanh Hóa. Cách biệt mà nhóm đi đầu tạo ra so với nhóm đông phía sau có lúc lên tới 2 phút 30 giây.

Xét thấy tình thế bất lợi, đội Công an TP HCM, TP HCM Vinama, TP HCM New Group chủ động dàn đội hình rượt đuổi nhóm ba tay đua đi đầu. Cách đích khoảng 5 km, nhóm đông này bắt kịp Maikin và Minh Thiện.

Ở những km cuối, đội Vĩnh Long chủ động lên làm đầu máy kéo với mục tiêu đưa chân nước rút số một Patrick Patterson về cạnh tranh chiến thắng. Tuy nhiên trong ngày có phong độ cao và vào vị trí rút thuận lợi, tay đua Marchuk Dzianis (Đồng Nai) xuất sắc giành ngôi nhất chặng, khi đồng điểm 2 giờ 32 phút 51 giây, đạt tốc độ trung bình 44,75km/h. Hai vị trí còn lại trên podium lần lượt thuộc về Nguyễn Văn Nhã (Đồng Nai) và Patterson.

Màn nước rút về đích chặng 4.

Dzianis sinh năm 2000, từng thi đấu tại Belarus và Trung Quốc. Anh sở trường nước rút và từng thắng chặng ở giải UCI, về thứ 7 chung cuộc giải Trans-Himalaya Cycling Race, top 23 chung cuộc Yellow River Estuary Race (Trung Quốc), thứ tư Grand Prix Velo Erciyes...

Với chiến thắng trên, tay đua người Belarus không chỉ bảo vệ được danh hiệu Áo Xanh mà còn vươn lên chiếm Áo Vàng sau 4 chặng. "Tôi đã rất cố gắng trong 3 chặng trước đó, nhưng hôm nay may mắn mới đến. Cảm ơn các đồng đội đã hỗ trợ hết mình cho tôi. Tôi hy vọng sẽ giữ phong độ này cho những chặng đua tiếp theo để bảo vệ các danh hiệu đang có", Dzianis nói.

Các danh hiệu khác không đổi khi Áo Cam - cho tay đua Việt Nam hay nhất - vẫn thuộc về Nguyễn Văn Bình (TP HCM), còn Áo Trắng vẫn trong tay Lâm Gia Hào (Đồng Tháp). Đồng Nai dẫn đầu nội dung đồng đội.

Dzianis mừng chiến thắng chặng 4 giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình HTV 2025 từ Hà Nội đi Thanh Hóa trưa 6/4. Ảnh: Đức Huy

Giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2026 diễn ra từ ngày 3/4 đến 30/4/2025. Đoàn đua xuất phát từ Phú Thọ - vùng đất tổ của dân tộc Việt Nam, nơi gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng và Khu di tích lịch sử Đền Hùng linh thiêng.

Sau đó, đoàn đua đi qua 25 chặng với tổng lộ trình 2.745 km, băng qua các tỉnh, thành từ Bắc vào Nam, rồi về đích tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM ngày 30/4.

Giải năm nay có số lượng cua-rơ ngoại tăng kỷ lục với 13 tay đua đến từ các nền xe đạp hàng đầu như Nga, Italy, Thụy Sỹ, Belarus, Colombia, Rwanda... Tổng giải thưởng gần 2 tỷ đồng, trong đó Áo Vàng chung cuộc được 200 triệu, Áo Cam 100 triệu, vô địch đồng đội 100 triệu, Áo Xanh - vua nước rút 50 triệu, Áo Đỏ - vua leo núi 50 triệu đồng và Áo Trắng - tay đua trẻ 30 triệu.

Ngày mai 7/4, đoàn đua thi đấu chặng 5 từ Thanh Hóa đi Nghệ An dài 139 km.

Lộ trình Cup Truyền hình HTV 2026.

