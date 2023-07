Lỡ có bầu với nam sinh 19 tuổi

Mình là nữ nhân viên văn phòng, đã bước qua tuổi 41, vẫn độc thân và định sống như vậy đến hết phần đời còn lại.

Tuy ngoài 40 nhưng có lẽ do cuộc sống khá an nhàn, không lo âu nhiều nên tôi còn khá trẻ so với tuổi. Biến cố là hồi đầu năm, tôi tham gia vài đợt thiện nguyện nhỏ, có cơ hội quen biết em, cậu sinh viên năm thứ hai, cao to, đẹp trai, đặc biệt rất tình cảm. Chúng tôi trao đổi mạng xã hội, nhắn tin qua lại một thời gian rồi phát sinh tình cảm, chuyện mà trước đó tôi không nghĩ đến. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là cậu nhóc thích trêu đùa mình, nhưng cậu ấy luôn tỏ vẻ nghiêm túc, chân thành nên tôi đã có phút yếu lòng, chấp nhận rồi trao thân cho cậu ấy. Đầu tháng này, tôi thấy cơ thể có thay đổi lạ nên làm test thì biết đã có bầu. Khi nghe tôi thông báo, vẻ mặt cậu ấy vừa có chút sửng sốt vừa mừng.

Cậu ấy không rũ bỏ trách nhiệm, kêu tôi cứ sinh đi, sau này sẽ nuôi con cùng tôi nhưng cũng nói rằng ba mẹ cậu ấy sẽ khó chấp nhận tôi, nên khó cho tôi danh phận. Tôi hiểu cho cậu ấy nên không đòi hỏi gì, tự nhiên có một đứa con là tôi thấy hạnh phúc rồi. Cậu ấy đề cập muốn chuyển qua ở cùng để chăm sóc lúc tôi mang thai, tôi thấy rất mừng.Tuy nhiên, mấy hôm nay tôi lại suy nghĩ, cậu ấy còn quá trẻ, mình thì 9 năm nữa qua tuổi 50 rồi, sẽ lỡ cỡ cho cả hai.



Tôi muốn dừng mối quan hệ này để cậu ấy tìm được người phù hợp hơn. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Nguyễn Hoa

