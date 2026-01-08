Lộ chuyện ngoại tình từ video quảng cáo trên TikTok

ItalyNói dối vợ đi bàn chuyện công việc, người đàn ông 42 tuổi không ngờ bí mật của mình bị phơi bày trước hàng triệu người chỉ vì một video quảng cáo trên mạng xã hội.

Ngày 5/1, người đàn ông sống tại Catania (vùng Sicily) đã gửi đơn kiện, yêu cầu một nhà hàng địa phương bồi thường thiệt hại vì vi phạm quyền riêng tư.

Theo đơn khiếu nại, người chồng nói với vợ có buổi tiệc quan trọng với đối tác công việc. Tuy nhiên, thực tế ông đang dùng bữa tối thân mật cùng một người phụ nữ khác. Trong lúc hai người ăn uống, êkíp truyền thông của nhà hàng đã ghi hình không gian quán để làm video quảng bá trên TikTok mà không xin phép thực khách.

Đoạn video sau đó lên xu hướng, thu hút hàng triệu lượt xem. Người vợ vô tình nhìn thấy, nhận ra chồng mình và "đối tác" là một phụ nữ lạ mặt. Trước mặt vợ, người đàn ông đã thú nhận gian dối và xin được tha thứ. Nhưng người vợ không đồng ý. Cuộc hôn nhân kết thúc, người chồng bị yêu cầu dọn ra khỏi nhà.

Tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Italy (Codacons), đại diện pháp lý cho người chồng, khẳng định nhà hàng đã vi phạm nghiêm trọng luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.

"Việc tự ý ghi hình và sử dụng hình ảnh khách hàng cho mục đích thương mại khi chưa có sự đồng ý rõ ràng là hành vi xâm phạm quyền riêng tư", ông Francesco Tanasi, phát ngôn viên Codacons nói. Ông nhấn mạnh hành động này gây ra hậu quả không chỉ về mặt pháp lý mà còn phá hủy đời sống cá nhân của khách hàng.

Codacons tuyên bố sẽ đưa vụ việc lên Cơ quan Bảo vệ dữ liệu cá nhân Italy nếu nhà hàng không hợp tác. Theo quy định của châu Âu (GDPR), cơ sở kinh doanh có thể đối mặt án phạt tài chính lớn vì lỗi này.

Vụ việc gây tranh cãi trên mạng xã hội Italy. Một số cho rằng người đàn ông phải trả giá cho sự lừa dối trong hôn nhân. Ngược lại, nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại trước việc hình ảnh cá nhân có thể bị sử dụng trái phép chỉ vì xuất hiện ở nơi công cộng, đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa quảng bá doanh nghiệp và quyền riêng tư của khách hàng trong thời đại số.

Công nghệ đang ngày càng trở thành "thám tử" của đời sống riêng tư. Tháng 7/2025, một CEO công nghệ tại Mỹ cũng mất việc và tan vỡ gia đình sau khi bị camera hôn nhau (Kiss Cam) tại buổi hòa nhạc Coldplay ghi lại cảnh đi cùng nữ nhân viên.

Nhật Minh (Theo OC, The Times)