Lo chồng sắp cưới lập 'quỹ đen' để lén cho con riêng

Tôi là gái tân. Anh từng có một đời vợ và con trai riêng 15 tuổi. Hai bên gia đình đã gặp mặt và chúng tôi đang chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Tôi đang chịu áp lực khá lớn về vấn đề tài sản sau này. Ba mẹ lo tôi khổ, thiệt thòi nên yêu cầu anh chứng minh tài sản và khả năng sẽ lo cho tôi như thế nào trong tương lai. Thực tế, chúng tôi chưa cưới nhưng đã góp tiền chung để chi tiêu sinh hoạt và cùng góp vốn làm ăn, kinh doanh.

Cả hai đều tay trắng lập nghiệp, chưa có tài sản lớn. Thu nhập của anh không cố định nhưng vẫn chu cấp đầy đủ và lo thêm cho con riêng mỗi khi ốm đau, lễ tết. Hiện tại chưa có gì đáng kể nhưng tôi lo nếu sau này có của ăn của để, có tài sản lớn sẽ phát sinh những vấn đề sau:

Con riêng của anh ngoan nhưng tôi lo vợ cũ (mẹ bé) có thể tác động khiến con đòi hỏi, tranh giành tài sản. Ví dụ như yêu cầu thêm tiền học, tiền vốn lập nghiệp, tiền cưới hỏi; hoặc muốn mua nhà, mua xe... Nếu từ chối, tôi mang tiếng ác, còn nếu đồng ý thì mức chu cấp quá cao có thể ảnh hưởng đến kinh tế chung của gia đình hiện tại.

Tôi lo anh lập "quỹ đen" từ những tháng thu nhập cao để lén cho con riêng. Anh là người sống trách nhiệm và có cảm giác mắc nợ con khi không cho con một gia đình trọn vẹn.

Tôi lo gia đình bên nội vì quá quý cháu mà tác động để anh chuyển giao tài sản cho con riêng thông qua ông bà. Tôi không muốn chia tay vì anh là người rất tốt, yêu thương và có trách nhiệm, lo chu toàn cho cả tôi và ba mẹ tôi. Thế nhưng tôi cần sự rõ ràng để bảo vệ quyền lợi của bản thân và con chung sau này. Mong nhận được ý kiến tư vấn của anh chị đi trước và những anh chị am hiểu pháp luật. Việc lập "thỏa thuận tài sản tiền hôn nhân" có khả thi và bảo vệ được tôi trong trường hợp này không? Tôi nên làm gì để đảm bảo sự minh bạch tài chính khi thu nhập của anh ấy không cố định? Cảm ơn mọi người đã đọc bài.

Diệp Hoa