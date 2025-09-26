Lộ bản vẽ thiết kế Kawasaki Z1100

Mẫu nakedbike 1.100 phân khối mới thừa hưởng nhiều từ Z1000, trang bị nhiều công nghệ, ra mắt tại EICMA 2025.

Hãng môtô Nhật Bản Kawasaki hé lộ bản vẽ thiết kế của Z1100 mới cho thị trường toàn cầu. Z1100 ra đời để định nghĩa lại ranh giới phân khúc xe phân khối lớn, hướng đến sự kết hợp giữa kiểu dáng mạnh mẽ, công nghệ và hiệu suất, theo chia sẻ từ nhà sản xuất.

Bản vẽ thiết kế của Kawasaki Z1100 mới - môtô thay thế Z1000. Ảnh: Kawasaki

Z1100 thừa hưởng phong cách Z truyền thống của hãng nhưng được làm mới và không mất đi DNA thể thao đặc trưng. Từ hình ảnh bản vẽ cho thấy Z1100 vẫn đường nét thiết kế của người tiền nhiệm Z1000. Theo giới truyền thông châu Âu, Z1100 ra đời để thay thế Z1000.

Từ hình ảnh lộ diện, Z1100 có những điểm thay đổi rõ ràng nhất về kiểu dáng và cũng là điểm nhấn của thiết kế, chính là tấm ốp mới bao quanh phần dưới động cơ, thay cho phần ốp cũ. Thay vào đó, ống xả cong về phía trước, gần bánh trước hơn, với hai ống xả riêng biệt, mỗi ống có ba lỗ thông hơi hình chữ V. Phần còn lại của thân xe, như bình xăng, yên, đầu đèn và các tấm ốp đều giống Z1000.

Z1100 lắp động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.099 phân khối mới, giống các mẫu môtô của hãng như Ninja 1100 SX và Versys 1100. Động cơ sản sinh công suất 136 mã lực, mô-men xoắn cực đại 113 Nm. Côn tay, hộp số 6 cấp.

Xe dùng khung nhôm trọng lượng nhẹ, độ cứng cao. Cặp phuộc trước hành trình ngược, giảm xóc đơn sau. Kìm hãm sức mạnh đến từ hệ thống phanh đĩa, với bánh trước lắp 2 phanh đĩa và một đĩa ở bánh sau.

Z1100 sử hữu nhiều công nghệ mới như bảng đồng hồ TFT kỹ thuật số hiển thị đầy đủ thông tin xe, hệ thống kiểm soát lực kéo, phanh ABS hai kênh, ABS khi vào cua, hỗ trợ sang số nhanh.

Theo kế hoạch, Kawasaki Z1100 mới sẽ giới thiệu tại triển lãm EICMA tại Milan, Italy vào tháng 11. Sau khi ra mắt, Z1100 sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Yamaha MT-10, Honda CB1000, Ducati Streetfighter V2.

Minh Vũ