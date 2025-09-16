LMHT Việt Nam hưởng lợi gì khi TSW góp mặt LCP Final

Thắng GAM Esports để giành vé dự LCP Final 2025, TSW chứng minh thế hệ tuyển thủ mới đủ bản lĩnh bước ra sân khấu lớn.

Team Secret Whales (TSW) làm nên lịch sử khi đánh bại GAM Esports để trở thành đại diện Việt Nam góp mặt tại Vòng chung kết League of Legends Championship Pacific (LCP) 2025. Giải đấu sẽ diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng ngày 20-21/9, quy tụ những đội hàng đầu khu vực. Thành tích này là bước tiến của một tập thể trẻ trung, và phản ánh sự chuyển mình của Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) Việt Nam.

TSW đánh bại Gam Esports và giành lấy tấm vé đến LCP Final. Ảnh: LCP

TSW xây dựng lực lượng với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Nguyễn Đăng Khoa (Pun) và Đinh Anh Tài (Taki) giữ vai trò thủ lĩnh, dẫn dắt những gương mặt mới nổi như Lê Văn Hoàng Hải (Hizto) và Trần Duy Đức (Dire). Lối chơi gắn kết, giàu khát vọng đã giúp họ tạo nên bất ngờ trước GAM Esports - đội tuyển giàu thành tích nhất LMHT Việt Nam. Kết quả này khẳng định thế hệ kế cận đủ bản lĩnh cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn trong khu vực.

Sau khi LCP thay thế VCS, các đội tuyển LMHT Việt Nam chia thành hai nửa. Những đội ở đẳng cấp vượt trội như GAM, TSW, MGN Vikings Esports (MVKE) tranh tài với các đại diện ưu tú đến từ Đài Loan, Nhật Bản hay Australia. Những đội khác vẫn thi đấu tại VCS - giờ đây không còn là giải đấu số một tại Việt Nam.

Sự thay đổi này gây ít nhiều bỡ ngỡ. Thay vì thi đấu với các đối thủ trong nước, giờ đây, các tuyển thủ giỏi nhất phải cạnh tranh với các đội mạnh nhất từ các khu vực khác, đòi hỏi họ phải duy trì phong độ ổn định, gia tăng khả năng chịu áp lực. Nhưng đó cũng là cơ hội để GAM, TSW hay MVKE chuyển mình, vì chính họ và vì tương lai nền LMHT Việt Nam.

Tuy nhiên, cái bóng của GAM vẫn quá lớn. "Anh cả" của LMHT Việt vẫn còn trong đội hình Levi - thần tượng của những tay máy trẻ - và sở hữu dàn VĐV đồng đều gồm Kiaya, Emo, Artemis, Elio. Trước khi vòng play-off diễn ra, giới chuyên môn vẫn đánh giá GAM là ứng viên sáng giá nhất của Việt Nam cho tấm vé đến LCP Final. Tuy nhiên, với phong độ xuất sắc, TSW đã đoạt lấy tấm vé duy nhất sau khi đánh bại chính đàn anh.

Đội tuyển T1 vô địch Chung kết thế giới 2024. Ảnh: Riot Games

Giờ đây, TSW sẽ gánh trên vai trọng trách so kè hai đội Đài Loan CTBC Flying Oyster và PSG Talon để giữ chiếc Cup LCP Final ở lại Việt Nam trong lần đầu tổ chức.

Với GAM, việc hụt tấm vé này chưa chắc là thảm họa, bởi họ vẫn duy trì vị thế hàng đầu và sở hữu lực lượng đủ chiều sâu để chinh phục những mục tiêu tiếp theo. Thất bại trước TSW có thể trở thành động lực để đội tuyển kỳ cựu này điều chỉnh chiến lược, đồng thời tạo thêm sự cạnh tranh lành mạnh trong nội bộ LMHT Việt Nam.

Nhìn sang các khu vực hàng đầu thế giới, giá trị của sự kế thừa đã nhiều lần được chứng minh. Tại Hàn Quốc, T1 là ví dụ điển hình. Dưới sự dẫn dắt của Lee Sang-hyeok (Faker), lớp đàn em Zeus, Oner, Gumayusi và Keria trưởng thành để mang về hai chức vô địch thế giới liên tiếp 2023 và 2024. Tại Đài Loan, Maple và Karsa vẫn tiếp tục thi đấu, truyền cảm hứng để những tài năng mới như HongQ xuất hiện.

Việc TSW góp mặt tại LCP Final, và xa hơn là cơ hội đến Chung kết Thế giới 2025, mang nhiều ý nghĩa vượt ra ngoài thành tích thể thao. Một mặt, đó là thử thách để thế hệ tuyển thủ mới kiểm chứng bản lĩnh; mặt khác, đây là lời khẳng định rằng LMHT Việt Nam có đủ tiềm lực để bước vào chu kỳ phát triển mới. Thành công này sẽ khuyến khích các đội tuyển mạnh dạn đầu tư dài hạn cho công tác đào tạo, nhằm xây dựng nền tảng bền vững thay vì phụ thuộc vào một vài ngôi sao.

LCP Final dự kiến sẽ được hàng nghìn khán giả theo dõi trực tiếp, trong khi hàng triệu người khác theo dõi qua nền tảng trực tuyến. Xuất hiện ở sân chơi này là cơ hội để TSW quảng bá hình ảnh, không chỉ của họ - trên tư cách gương mặt mới đại diện Việt Nam, mà còn của cả đất nước.

Trọng Trung