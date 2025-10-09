Lixil và Hội kiến trúc sư ký kết hợp tác chiến lược

Lixil và Hội Kiến trúc sư Việt Nam (VAA) hợp tác chiến lược, xây dựng các chương trình chuyên môn và sáng kiến cộng đồng nhằm phát triển không gian sống đô thị hiện đại.

Theo thỏa thuận ký ngày 16/9, VAA sẽ bảo trợ chuyên môn cho các hoạt động trọng điểm của Lixil, trong đó có Lixil Architecture Leader Perspective (ALP) 2025-2026 với chủ đề "Sức khỏe đô thị cho tương lai không gian sống Việt". Chương trình được triển khai theo mô hình hiệp lực cộng đồng tập trung vào các giải pháp thiết kế khả thi nhằm giải quyết thách thức của đô thị như ô nhiễm môi trường, áp lực hạ tầng, thiếu không gian xanh và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đại diện hai bên ký kết hợp tác. Ảnh: Lixil

Ngoài Lixil ALP, hợp tác còn mở rộng sang các sáng kiến cộng đồng như Lixil Talent Match dành cho sinh viên kiến trúc, chương trình nuôi dưỡng tài năng trẻ và nhiều hoạt động chuyên ngành khác. Ở phía ngược lại, doanh nghiệp cam kết tài trợ thường niên cho Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia, Hội trại Kiến trúc sư trẻ toàn quốc và Festival Sinh viên Kiến trúc toàn quốc.

Inax - thương hiệu chủ chốt của tập đoàn Lixil sẽ là nhà tài trợ và đồng hành các hoạt động của hội. Theo công bố, hợp tác hai bên không có thời hạn, được làm mới theo từng giai đoạn.

Ông Uchidate Katsuaki, Tổng giám đốc Lixil Việt Nam, cho biết hợp tác kỳ vọng tạo ra nhiều giá trị thực tiễn cho cộng đồng và góp phần định hình không gian sống tương lai. "Chúng tôi mong muốn được đồng hành và xây dựng mối quan hệ gắn kết với VVA thông qua việc hợp tác chiến lược vì tầm nhìn chung này", ông Uchidate nói.

Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch VAA, đánh giá việc hợp tác với doanh nghiệp giúp giới kiến trúc tiếp cận giải pháp mới, đồng thời nâng cao chất lượng sống đô thị. "Hợp tác thể hiện sứ mệnh chung giữa doanh nghiệp và giới chuyên môn khi cùng nhau thúc đẩy không gian sống hiện đại", ông Sơn nói.

Đại biểu tham quan không gian trưng bày sản phẩm Inax và Grohe. Ảnh: Lixil

Sự kiện diễn ra tại Lixil Experience Center (LEC) Hà Nội, không gian trải nghiệm rộng 1.000 m2 trưng bày sản phẩm của Inax và Grohe. LEC là nơi kết nối văn hóa và sáng tạo với triết lý thiết kế giao thoa Đông - Tây, tiếp đón nhiều hoạt động của giới kiến trúc - thiết kế.

Các đại diện của VAA đã trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm các giải pháp phòng tắm và nhà ở cao cấp của Inax. Đoàn đánh giá cao thiết kế và những công nghệ tích hợp trong sản phẩm. Sự kiện kết thúc bằng hoạt động thưởng thức văn hóa, ẩm thực Nhật Bản.

Hoài Phương