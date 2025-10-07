Lixil đưa 3 thương hiệu phòng tắm, nhà ở toàn cầu tới VIBE 2025

Lixil trưng bày các giải pháp phòng tắm, nhà ở qua ba thương hiệu gồm Inax, Grohe, American Standard tại VIBE 2025.

Tại triển lãm Nội thất & Xây dựng Việt Nam 2025, Lixil Việt Nam mang đến triển lãm trưng bày khu vực 192 m2 theo chủ đề "Flow of Life" (Dòng chảy sự sống). Không gian được thiết kế như một hành trình liên tục, kết nối công nghệ, thẩm mỹ và trải nghiệm thực tế của người dùng thông qua nhóm thương hiệu gồm Inax, Grohe và American Standard. Mỗi thương hiệu mang triết lý riêng, nhưng đều hướng đến sứ mệnh của tập đoàn Lixil toàn cầu "Hiện thực hóa giấc mơ về một ngôi nhà hoàn thiện hơn cho mọi người, ở mọi nơi".

Triển lãm Lixil tại VIBE 2025 hội tụ 3 thương hiệu của tập đoàn. Ảnh: Lixil Việt Nam

Ông Uchidate Katsuaki - Tổng giám đốc Lixil Việt Nam, cho biết, việc xuất hiện tại VIBE 2025 nhằm giới thiệu những giải pháp không gian sống đến khách hàng, đồng thời tạo nên cuộc đối thoại giữa giới chuyên môn, nhà phát triển và cộng đồng về không gian sống bền vững.

Các chuyên gia trong ngành kiến trúc - thiết kế tham quan triển lãm. Ảnh: Lixil Việt Nam

Tại khu vực Grohe, thương hiệu nhấn mạnh các giải pháp sử dụng tài nguyên có trách nhiệm và ứng dụng công nghệ trong phòng tắm. Không gian Grohe Spa mô phỏng khu chăm sóc sức khỏe tại gia với trải nghiệm đa giác quan, từ âm thanh nước chảy đến mùi hương và bố cục ánh sáng, giúp khách hàng hình dung và cảm nhận cụ thể sự cá nhân hóa khi sử dụng các giải pháp của thương hiệu.

Tiếp theo, Inax giới thiệu phòng tắm lấy cảm hứng thiền với triết lý "Live Well". Một số sản phẩm đáng chú ý gồm bồn cầu thông minh treo tường Saras và Satis, cùng bộ sưu tập sen vòi có 5 màu hoàn thiện, cho phép người dùng phối hợp theo phong cách nội thất đang có. Cách bài trí tập trung vào sự gọn gàng, dễ vệ sinh và đường nét tối giản, hiện đại.

Trong khi đó, American Standard, thương hiệu có lịch sử hơn 150 năm, tạo điểm nhấn với bộ sưu tập sen vòi mạ màu mới và hai dòng bồn cầu thông minh Elite, Plat. Khu trưng bày chú trọng tiện nghi sử dụng hàng ngày, khả năng tiết kiệm nước và các chức năng tự động.

Sự kết hợp giữa triết lý sống Nhật Bản, công nghệ Đức và di sản Mỹ được trình bày sáng tạo, mang đến trải nghiệm mới lạ cho khách tham quan và đại biểu - những kiến trúc sư và nhà thiết kế là lãnh đạo của nhiều tổ chức, hiệp hội làm nghề. Triển lãm được đánh giá cao về thiết kế, cách bài trí, cùng giải pháp phòng tắm - nhà ở hiện đại, bền vững.

Đoàn đại biểu của VIBE 2025 ghé thăm Grohe Spa. Ảnh: Lixil Việt Nam

Để tăng tương tác, khách tham quan có thể "check-in" ở một trong ba gian hàng và đăng tải công khai trên Facebook kèm hashtag #Lixil và tham gia quay số trúng quà. Hoạt động này diễn ra xuyên suốt thời gian triển lãm.

Tại đêm gala VIBE 2025, Lixil dẫn đầu top 10 Booth Awards - giải thưởng dành cho những doanh nghiệp có không gian trưng bày ấn tượng nhất.

VIBE 2025 cũng là điểm khởi động chuỗi chương trình Lixil ALP 2025-2026 với chủ đề "Sức khỏe đô thị cho tương lai không gian sống Việt". Đây là nền tảng hợp tác đa ngành dưới bảo trợ chuyên môn của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, khuyến khích nghiên cứu và ứng dụng kiến trúc vì cộng đồng. Giai đoạn mới mở rộng nội dung sang sức khỏe thể chất, tinh thần, chất lượng môi trường và khả năng phục hồi đô thị.

Tại sự kiện, doanh nghiệp cũng ra mắt sách tổng kết Lixil ALP 2023-2024 với chủ đề "Trẻ hóa đô thị", đồng thời công bố các đề tài nghiên cứu cho giai đoạn 2025-2026.

(Nguồn: Lixil Việt Nam)