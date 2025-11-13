Lixil công bố 6 đề tài nghiên cứu 'Sức khỏe đô thị'

Lixil Việt Nam tổ chức sự kiện Lixil ALP 2025-2026, nơi các bên đối thoại, chia sẻ về "Sức khỏe đô thị", đồng thời công bố các đề tài và đơn vị nghiên cứu.

Sự kiện tập trung chia sẻ về chất lượng sống của cư dân đô thị, đặt trọng tâm vào sự cân bằng giữa con người - kiến trúc - môi trường, hướng đến đô thị bền vững, nhân văn. Đây cũng là nơi các chủ đầu tư, kiến trúc sư, chuyên gia, hiệp hội và đơn vị đồng hành cùng hướng tới những giải pháp toàn diện hơn về "Sức khỏe đô thị cho tương lai không gian Việt Nam".

"Những chia sẻ và góc nhìn từ nhiều bên sẽ tạo ra sự cộng hưởng của trí tuệ tập thể, định hình hướng đi khả thi cho các đề tài, góp phần kiến tạo những đô thị xanh, bền vững và nhân văn tại Việt Nam", ông Uchidate Katsuaki, Tổng giám đốc Lixil Việt Nam chia sẻ.

Ông Uchidate Katsuaki, Tổng giám đốc Lixil Việt Nam phát biểu trong sự kiện chiều ngày 7/11 tại khách sạn Grand Mercure (Hà Nội). Ảnh: Lixil Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình, Lixil ALP công bố các đề tài và đơn vị nghiên cứu cho chuỗi hoạt động kéo dài sắp tới. Các đề tài tập trung vào những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất và tinh thần của cư dân đô thị. Xem chi tiết trong bảng sau:

Lĩnh vực Đề tài Đơn vị nghiên cứu Cố vấn đồng hành Giao thông xanh trong đô thị Hướng tới kiến tạo không gian đô thị để trẻ nhỏ có thể đi bộ đến trường NH Village Architects TS.KTS Nguyễn Quốc Tuân Sức khỏe môi trường, chất lượng không khí và nước Tháp gió: giải pháp thông gió tự nhiên cho kiến trúc đô thị từ giá trị truyền thống Phố Xanh Design PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn Sống khỏe từ không gian nội thất Chung cư cũ - Liệu pháp mới cho đô thị TP HCM K59 Atelier TS. Trần Mai Anh Cảnh quan đô thị với sức khỏe tinh thần Vườn cộng đồng The Green Dots TS. Phạm Tú Ngọc Một đô thị khỏe Đa dạng sinh học cho một đô thị khỏe Think Playgrounds PGS.TS.KTS Phạm Thúy Loan Một đô thị khỏe Định hướng phát triển công viên ngập nước trong đô thị ven sông: Trường hợp Công viên Thủ Thiêm, TP HCM Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam PGS.TS.KTS Phạm Thúy Loan

Với vai trò là Đơn vị bảo trợ chuyên môn, Hội Kiến trúc sư Việt Nam sẽ tham gia thẩm định và phản biện để các đề tài vừa sáng tạo, vừa có cơ sở học thuật. Hội cũng hỗ trợ kết nối với các chủ đầu tư và cơ quan quản lý để tạo điều kiện thử nghiệm, góp phần chuyển hóa tri thức thành giải pháp thiết kế cụ thể cho đô thị Việt Nam.

Trong một năm tới, 6 văn phòng kiến trúc, thiết kế có đề tài được lựa chọn sẽ tiến hành nghiên cứu, phát triển các giải pháp. Chuỗi hoạt động kéo dài đến cuối năm 2026 và kết thúc bằng hội thảo cuối kỳ cùng triển lãm Pavilion (tháng 11/2026).

KTS Hoàng Thúc Hào - Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Lixil Việt Nam

Điểm nhấn của sự kiện là hai phần tham luận chuyên đề góp phần làm rõ khái niệm "Sức khỏe đô thị" trong mối liên hệ giữa con người - kiến trúc - môi trường. Trong đó, KTS Trần Công Đức (GMP Asia Pacific) với tham luận "Thiết kế vì sức khỏe đô thị" (Dự án Lingang - SHA) nhấn mạnh vai trò của kiến trúc và quy hoạch trong việc đảm bảo sức khỏe con người, lấy cảm hứng từ yếu tố nước và cách tiếp cận hài hòa giữa tự nhiên, con người cùng các hoạt động kinh tế.

KTS Nguyễn Tiêu Quốc Đạt và KTS Chu Kim Đức (Think Playgrounds) mang đến góc nhìn gần gũi qua tham luận "Đa dạng sinh học cho một đô thị khỏe". Bài trình bày nhấn mạnh vai trò của thiên nhiên như một hạ tầng sống thông qua các dự án rừng mini, công viên rừng - những mô hình gợi mở khả năng kết nối con người và tự nhiên trong phát triển đô thị bền vững.

Các bên cùng chia sẻ góc nhìn trong phần thảo luận mở. Ảnh: Lixil Việt Nam

Tiếp nối chương trình, các diễn giả, đại diện chủ đầu tư, chuyên gia và kiến trúc sư cùng chia sẻ góc nhìn đa chiều về kiến trúc, đô thị và cộng đồng. Các ý kiến tập trung vào việc kiến tạo những giải pháp thiết kế công trình bền vững, đi sâu vào cách kết hợp công nghệ và điều kiện bản địa trong kiến trúc - quy hoạch, đồng thời thảo luận về giải pháp nội thất và công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng sống cho cư dân đô thị.

Tại sự kiện, Lixil Việt Nam cũng giới thiệu sách "Lixil ALP 2023-2024: Trẻ hóa đô thị". Ấn phẩm tập hợp 5 đề tài tiêu biểu từ các văn phòng kiến trúc Việt Nam, thể hiện cách tư duy mới trong việc bảo tồn di sản, tái sinh không gian và kiến tạo giá trị sống đô thị.

