Lixil ALP 2025 bàn giải pháp tăng 'sức khỏe' đô thị Việt

Lixil Việt Nam khởi động chương trình ALP giai đoạn 2025-2026 với chủ đề "sức khỏe đô thị", giới thiệu sách về loạt đề tài nghiên cứu đô thị lành mạnh, bền vững.

Ngày 2/10, tại Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam (VIBE) ở TP HCM, Lixil Việt Nam khởi động chương trình Lixil Architecture Leader Perspective ALP 2025-2026: Sức khỏe đô thị cho tương lai không gian sống Việt. Chương trình là diễn đàn đa bên, quy tụ giới chuyên môn, chủ đầu tư, kiến trúc sư và các hiệp hội, đối thoại và tìm giải pháp cho phát triển đối thoại bền vững. Chương trình cũng đặt các chủ đề mới để nghiên cứu giải pháp trong giai đoạn 2025-2026.

Khách mời tham dự chương trình. Ảnh: Lixil

Chủ đề "Sức khỏe đô thị" được xem là bước chuyển tiếp từ "Trẻ hóa đô thị" đã đề ra trong các sự kiện ALP trước đó. Theo Tiến sĩ, Kiến trúc sư Nguyễn Quốc Tuân - Chủ nhiệm Khoa Kiến trúc - Công trình, Đại học Phương Đông, khái niệm này bao hàm cả "cơ thể" và "tinh thần" đô thị, đề cập khả năng phát triển, cạnh tranh và thích ứng của thành phố, đồng thời hướng đến việc nuôi dưỡng bản sắc, kết nối cộng đồng và nâng cao đời sống tinh thần của cư dân.

Ông Uchidate Katsuaki, Tổng giám đốc Lixil Việt Nam, cho biết, thông qua chương trình, đơn vị đặt mục tiêu biến các ý tưởng thành giải pháp khả thi, có thể ứng dụng thí điểm tại các đô thị Việt Nam. "Với chủ đề 'Sức khỏe đô thị', Lixil mong muốn cùng đối tác và cộng đồng chung tay kiến tạo không gian sống khỏe mạnh và truyền cảm hứng", lãnh đạo đơn vị nói.

Ông Uchidate Katsuaki phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Lixil

Trong khuôn khổ sự kiện, Lixil giới thiệu các hướng nghiên cứu trọng điểm cho giai đoạn mới như giao thông xanh, chất lượng không khí và nước, sức khỏe từ không gian nội thất, qua đó mở rộng đối thoại về "Thành phố khỏe - Cộng đồng khỏe". Những chủ đề này tập trung vào việc cải thiện hạ tầng, kiến trúc và môi trường sống - các yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần và sự gắn kết xã hội.

Phần tham luận "Sức khỏe và chất lượng sống từ kinh nghiệm phát triển dự án xanh của Phúc Khang Corporation" mang lại minh chứng thực tiễn cho cách kiến trúc xanh tác động đến chất lượng đô thị. Tiếp đó, phiên thảo luận mở với sự tham gia của các chuyên gia, kiến trúc sư và đại diện Lixil nêu nhiều góc nhìn về việc hiện thực hóa đô thị khỏe mạnh tại Việt Nam.

Phần thảo luận mở với nhiều chuyên gia. Ảnh: Lixil

Ông Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam - đơn vị bảo trợ chuyên môn, cho biết chủ đề năm nay phản ánh đúng thách thức các thành phố đang đối diện, từ hạ tầng đến chất lượng sống. Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Xanh TP HCM, kỳ vọng chương trình sẽ góp phần định hình chuẩn mực đô thị lành mạnh, khuyến khích chuyển dịch vật liệu xanh và lan tỏa lối sống bền vững.

Tại sự kiện, Lixil cũng ra mắt sách về ALP 2023-2024 với chủ đề "Trẻ hóa đô thị" - kết quả từ giai đoạn nghiên cứu trước. Ấn phẩm gồm 5 đề tài tiêu biểu, trong đó có giải pháp nhà ở cho người thu nhập thấp tại TP Thủ Đức, chuyển đổi di sản công nghiệp thành không gian sáng tạo, cải tạo bùng binh thành không gian công cộng, biến bãi chôn lấp Gò Cát thành công viên xanh và mô hình nhà phố đa năng mini building.

Hoài Phương