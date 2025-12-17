Livotec đồng hành phát sóng Sea Games 33 trên THVL

Livotec đồng hành phát sóng SEA Games 33 trên Đài Truyền hình Vĩnh Long, góp phần đưa hành trình thi đấu của đội tuyển Việt Nam đến gần hơn khán giả trong nước.

Đại diện Livotec cho biết, việc đồng hành phát sóng SEA Games 33 là một phần trong định hướng gắn kết thương hiệu với các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là thể thao - lĩnh vực đề cao sức khỏe, tinh thần trẻ trung và khát vọng bứt phá. Với định vị "Trẻ trung - thông minh - sống khỏe mỗi ngày", doanh nghiệp cho rằng những giá trị này có nhiều điểm tương đồng với tinh thần thi đấu của các vận động viên tại SEA Games.

Đội tuyển U22 Việt Nam tập luyện cho SEA Games 33. Ảnh: Đài THVL

Theo nhãn hàng, SEA Games không chỉ là sân chơi tranh tài thể thao mà còn là dịp để lan tỏa năng lượng tích cực, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc. Việc đồng hành cùng THVL phát sóng SEA Games 33 được kỳ vọng góp phần tạo nên những khoảnh khắc theo dõi thể thao trọn vẹn hơn cho các gia đình Việt.

SEA Games 33 đang bước vào giai đoạn thi đấu sôi động với nhiều môn thu hút đông đảo khán giả như bóng đá nam, bóng đá nữ và bóng chuyền nữ. Cùng với người hâm mộ cả nước, Livotec bày tỏ sự ủng hộ đối với đoàn thể thao Việt Nam trong suốt hành trình thi đấu, nơi mỗi vận động viên đều mang theo tinh thần cống hiến và quyết tâm chinh phục thành tích.

Livotec - thương hiệu điện gia dụng của gia đình trẻ Việt. Ảnh: Lovotec

Song song với hoạt động phát sóng trên THVL, nhãn hàng cũng triển khai các chương trình tương tác trên nền tảng số nhằm khuấy động không khí SEA Games trong cộng đồng người hâm mộ, trong đó có các hoạt động dự đoán kết quả thi đấu , giúp khán giả tăng thêm sự gắn kết với mùa giải.

Thông qua việc đồng hành SEA Games 33, đại diện doanh nghiệp cho biết, nhãn hàng mong muốn góp phần kết nối các gia đình Việt trong những phút giây cùng theo dõi, cổ vũ thể thao, lan tỏa tinh thần sống khỏe và năng động trong đời sống hiện đại.

SEA Games 33 là Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33, diễn ra từ ngày 9 đến 20/12 tại Thái Lan, quy tụ 9.366 vận động viên đến từ 11 đoàn, tranh tài ở 50 môn và 574 nội dung. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á, không chỉ mang ý nghĩa thi đấu mà còn là dịp thúc đẩy giao lưu, hợp tác và tinh thần đoàn kết khu vực.

(Nguồn: Livotec)