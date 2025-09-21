Livestream TikTok để tổ chức đánh bạc

Ngày 21/9, Tuyết, Lê Hoàng Vũ, 38 tuổi, bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng xã hội.
Ngoài ra, Trần Văn Hiếu, 24 tuổi, bị xác định từng tham gia đường dây này.
Trước đó, Tuyết, Vũ bị bắt quả tang khi đang livestream cho nhiều con bạc đặt cược. Cuộc đỏ đen qua mạng được phát trực tuyến tại nhà của Tuyết, ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè (cũ).
Tuyết dùng tài khoản "Tuyết tỷ..." để livestream. Cả hai sẽ cho người xem trực tuyến đặt cược và trực tiếp lắc xí ngầu, sau đó ăn hoa hồng theo tỷ lệ đã ấn định.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định số tiền cược của đường dây đánh bạc này trong thời gian qua là hơn 1 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, cả hai khai ra Hiếu, ngụ phường Mỹ Ngãi (huyện Cao Lãnh cũ). Bị mời làm việc, Hiếu thừa nhận từng giúp sức cho Tuyết.
Ngọc Tài