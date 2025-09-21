Livestream TikTok để tổ chức đánh bạc

Đồng ThápNgô Thị Bạch Tuyết, 34 tuổi, bị bắt quả tang dùng tài khoản TikTok livestream cho các con bạc chơi lắc tài - xỉu.

Ngày 21/9, Tuyết, Lê Hoàng Vũ, 38 tuổi, bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng xã hội.

Ngoài ra, Trần Văn Hiếu, 24 tuổi, bị xác định từng tham gia đường dây này.

Ngô Thị Bạch Tuyết, Lê Hoàng Vũ lúc bị bắt quả tang hành vi tổ chức đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Tuyết, Vũ bị bắt quả tang khi đang livestream cho nhiều con bạc đặt cược. Cuộc đỏ đen qua mạng được phát trực tuyến tại nhà của Tuyết, ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè (cũ).

Tuyết dùng tài khoản "Tuyết tỷ..." để livestream. Cả hai sẽ cho người xem trực tuyến đặt cược và trực tiếp lắc xí ngầu, sau đó ăn hoa hồng theo tỷ lệ đã ấn định.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định số tiền cược của đường dây đánh bạc này trong thời gian qua là hơn 1 tỷ đồng.

Trần Văn Hiếu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai ra Hiếu, ngụ phường Mỹ Ngãi (huyện Cao Lãnh cũ). Bị mời làm việc, Hiếu thừa nhận từng giúp sức cho Tuyết.

Ngọc Tài