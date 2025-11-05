LiveSpo trình bày công nghệ bào tử lợi khuẩn tại hội nghị tiêu hóa

Thương hiệu LiveSpo giới thiệu sản phẩm ứng dụng công nghệ bào tử lợi khuẩn trong hỗ trợ người bệnh viêm ruột mạn tính (viêm đại tràng) tại Hội nghị Khoa học Tiêu hóa toàn quốc lần 31.

Hội nghị do Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam (VNAGE) tổ chức tại Ninh Bình từ ngày 31/10 đến 1/11, quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong và ngoài nước là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tiêu hóa, gan mật, vi sinh và nội soi. Sự kiện cập nhật các tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán, điều trị và nghiên cứu, đồng thời thảo luận những xu hướng mới của y học tiêu hóa hiện đại.

Tại đây, LiveSpo Pharma - doanh nghiệp Việt đi đầu trong ứng dụng công nghệ bào tử lợi khuẩn "dạng nước đa chủng nồng độ cao", tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành giới khoa học trong việc tìm kiếm các giải pháp sinh học bền vững cho sức khỏe đường tiêu hóa. Công nghệ bào tử lợi khuẩn mở ra hướng đi mới giúp giảm phụ thuộc vào kháng sinh trong phòng và điều trị các bệnh viêm.

Gian trưng bày của LiveSpo Pharma tại Hội nghị. Ảnh: LiveSpo Pharma

Báo cáo trình bày tại hội nghị cho thấy bệnh viêm đại tràng (bao gồm viêm loét đại tràng và bệnh Crohn) là nhóm bệnh mạn tính phức tạp, gây ra tình trạng viêm tái phát kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Hiện nay, các thuốc chống viêm, ức chế miễn dịch và liệu pháp sinh học là những lựa chọn chính trong điều trị viêm đại tràng mạn tính, giúp kiểm soát triệu chứng và ngăn ngừa tái phát. Tuy nhiên, các thuốc này thường đi kèm tác dụng phụ và không phải bệnh nhân nào cũng đáp ứng tốt. Trong khi đó, kháng sinh vốn được sử dụng ngắn hạn để xử lý các đợt bội nhiễm nếu dùng kéo dài có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột và khiến bệnh dễ tái phát hơn.

Chính vì vậy, xu hướng nghiên cứu hiện nay tập trung vào các giải pháp sinh học an toàn như probiotic (lợi khuẩn), nhằm giúp phục hồi hệ vi sinh đường ruột, củng cố hàng rào bảo vệ niêm mạc ruột và kiểm soát phản ứng viêm. Probiotic mở ra triển vọng hỗ trợ điều trị an toàn và hiệu quả hơn cho người bệnh viêm đại tràng.

Chuyên gia LiveSpo Pharma báo cáo về bệnh viêm đại tràng tại hội nghị. Ảnh: LiveSpo Pharma

Các báo cáo khoa học được trình bày tại hội nghị cho thấy probiotic có tác dụng nổi bật trong việc cân bằng hệ vi sinh đường ruột và điều hoà phản ứng viêm của đường ruột, góp phần quan trọng trong cải thiện triệu chứng và giảm tái phát bệnh viêm đại tràng.

Trong đó, LiveSpo Colon - sản phẩm probiotic chứa bào tử lợi khuẩn Bacillus subtilis và Bacillus clausii đã được chứng minh an toàn và cho thấy hiệu quả hỗ trợ cải thiện các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng, theo nghiên cứu lâm sàng thực hiện tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Sau 7 ngày sử dụng, người bệnh ghi nhận giảm rõ các triệu chứng tiêu hóa như đau bụng, rối loạn phân, tiêu chảy. Sau 30 ngày, kết quả lâm sàng và nội soi cho thấy tình trạng viêm cải thiện đáng kể, góp phần nâng cao chất lượng sống và giảm nguy cơ tái phát.

Các đại biểu dự Hội nghị tìm hiểu sản phẩm LiveSpo Colon. Ảnh: LiveSpo Pharma

Theo TS. Nguyễn Hoà Anh - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị LiveSpo Pharma, bào tử lợi khuẩn Bacillus "dạng nước - đa chủng - nồng độ cao" là giải pháp tiềm năng trong hỗ trợ điều trị bệnh viêm đại tràng nhờ khả năng cân bằng hệ vi sinh, giảm viêm và phục hồi niêm mạc ruột. Công nghệ bào tử lợi khuẩn giúp lợi khuẩn tồn tại bền vững hơn trong môi trường axit của dịch vị dạ dày, từ đó phát huy hiệu quả nhanh và rõ rệt tại đường ruột và an toàn cho người sử dụng.

"Việc kết hợp tri thức khoa học hiện đại với nguồn lực nghiên cứu trong nước sẽ mở ra nhiều giải pháp chăm sóc sức khỏe bền vững, giúp giảm phụ thuộc vào kháng sinh - đặc biệt trong lĩnh vực tiêu hóa - miễn dịch. Đây cũng chính là cách LiveSpo từng bước hiện thực hóa sứ mệnh 'Vì tương lai không kháng sinh', TS. Nguyễn Hoà Anh chia sẻ thêm.

Với gần 15 năm nghiên cứu và phát triển, LiveSpo Pharma đã và đang mở rộng danh mục sản phẩm bào tử lợi khuẩn thế hệ mới, phục vụ nhiều nhóm bệnh lý khác nhau. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ sở nghiên cứu và bệnh viện trong và ngoài nước để mở rộng ứng dụng probiotic trong chăm sóc sức khỏe tiêu hóa - miễn dịch.

Kim Anh