Liveshow Thanh Lam 'dữ dội và dịu êm'

Ca sĩ Thanh Lam nhiều lần trêu chọc bạn trai - bác sĩ Tiến Hùng - trong liveshow "Hẹn yêu", tối 21/3 ở Hà Nội.

Diễn ra ở giai đoạn Thanh Lam viên mãn chuyện tình cảm, đêm nhạc khắc họa chân dung người đàn bà dịu dàng, thăng hoa trong tình yêu. Tâm thế hát cùng kinh nghiệm giúp chị cân bằng, hòa quyện hai trạng thái "dữ dội và dịu êm", như cách thi sĩ Xuân Quỳnh từng miêu tả về một phụ nữ đang yêu trong bài thơ Sóng.

Trong nhiều ca khúc nhạc đỏ lẫn nhạc trẻ, chị thủ thỉ như trò chuyện, tâm sự với người yêu. Hát Nhạc rừng của Hoàng Việt, giọng Thanh Lam véo von, vui tươi. Với Ở hai đầu nỗi nhớ (Phan Huỳnh Điểu), chị trải giọng từ tốn cùng guitar mộc.

Thanh Lam hát 'Ở hai đầu nỗi nhớ' Thanh Lam hát "Ở hai đầu nỗi nhớ" (Phan Huỳnh Điểu).

Thanh Lam thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc, từ khổ đau đến hạnh phúc và cả những mong đợi. Show không thể thiếu những khoảnh khắc "lên đồng" - phong cách quen thuộc của Lam. Mỗi lần Thanh Lam "so găng" cùng nhạc công solo, khán giả vỗ tay phấn khích. Với bài Đất nước (Phạm Minh Tuấn) được phối giữa rock và chầu văn, chị nhảy múa, hú hét, lắc tóc. Biểu diễn Ngày anh đến - ca khúc do chị và em trai Trí Minh đồng sáng tác, diva mặc váy bắt sáng, hát, nhảy bên bàn DJ của em trai. Êkíp gồm nhạc sĩ Lưu Hà An, Thanh Phương, Trí Minh giúp diva thoải mái bung tỏa.

Ca sĩ kéo micro ra xa để điều chỉnh giọng hát khi biểu diễn bài "Ở hai đầu nỗi nhớ" (Phan Huỳnh Điểu) cùng guitarist Thanh Phương. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Thanh Lam trong liveshow Bình minh hai năm trước rạng rỡ, tươi mới nhưng vẫn ở trong khuôn khổ. Với Hẹn yêu, chị phá vỡ mọi "đền đài" của một diva khi hát những bản nhạc trẻ đang thịnh hành của Da LAB. Giữa không gian Nhà hát Lớn, khán giả vỗ tay khi Thanh Lam cất giọng "Em soi gương cười duyên chẳng còn thấy đâu những vết đồi mồi. Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh qua" (Thanh xuân) hay hòa giọng trong phần điệp khúc bài Nước mắt em lau bằng tình yêu mới: "Thành phố đã quá chật. Đừng nên cố níu tay. Để rồi một lần nữa lại nhận về mình những đắng cay".

Thanh Lam hát 'Thanh xuân' Thanh Lam thể hiện ca khúc "Thanh xuân" của Da LAB.

Vốn kiệm lời trên sân khấu nhưng lần này, chị thoải mái tương tác cùng khán giả, các bạn diễn. Trình diễn bài Không thể và có thể (Phó Đức Phương) với dàn nhạc và cellist cổ điển Phan Đỗ Phúc, chị nổi hứng muốn hát solo với đàn cello. Khi nghệ sĩ không hiểu ý và ngừng lại, chị giục "Đánh tiếp đi" rồi gằn giọng lên cao. Diva trêu chọc đàn em Tùng Dương khi anh bước ra sân khấu: "Hôm nay lấp lánh hơn cả chị đấy".

Cuối chương trình, khi thể hiện ca khúc chủ đề - Hẹn yêu - diva yêu cầu êkíp bật đèn sáng để nhìn rõ bạn trai - bác sĩ Tiến Hùng. Hát đến câu "nếu có yêu nhau thì", chị dừng lại hỏi anh: "Thì thế nào anh nhỉ", khiến khán giả bật cười. Hát bài Nơi anh gặp em của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, chị cúi rạp người về phía bạn trai khi hát "Em mang tình anh đến trọn đời", khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Trước khi hát Cắt tiền duyên, chị đùa: "'Tôi từng hát bài này trong liveshow của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Bạn bè hay trêu là nhờ vậy mới có người yêu. Lúc tập, chúng tôi hay nói: 'Hát thêm lần nữa khéo lại đổi"'. Suốt đêm nhạc, chị mặc trang phục màu đỏ, hồng rực rỡ - những sắc màu đại diện cho tình yêu.

Một trong những tiết mục diva dồn nhiều tâm huyết trong đêm nhạc là phần song ca với con gái Thiện Thanh, với tiếng piano của con trai Quang Đăng và Việt Hà - con gái bạn trai chị. Họ thể hiện bài hát Lời cảm ơn của con (Lưu Hà An) dành tặng các bác sĩ. Từ khi yêu bạn trai bác sĩ, Thanh Lam cảm nhận rõ hơn sự vất vả, hy sinh của các "thiên thần áo trắng". Chị dự định tổ chức liveshow vào Ngày thầy thuốc Việt Nam cuối tháng 2 nhưng phải dời lịch vì dịch. Trước đêm nhạc, Thanh Lam tiết lộ nhờ bạn trai nhiệt tình vận động người thân, vé liveshow đã "cháy". Đêm nhạc của chị có khoảng 40% khán giả là bác sĩ.

Thanh Lam hát bài 'Lời cám ơn của con' "Lời cảm ơn của con" (Lưu Hà An) - Thanh Lam biểu diễn cùng hai con Quang Đăng, Thiện Thanh và Việt Hà - con gái của bạn trai.

Hà Thu