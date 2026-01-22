Liverpool vượt ải Marseille

PhápSau khi hòa bốn trận liền ở Ngoại hạng Anh, Liverpool tìm thấy sự giải thoát ở Champions League khi đánh bại Marseille 3-0, trong đó có bàn thắng từ sút phạt hàng rào đi chìm của Dominik Szoboszlai.

Được dự báo là chuyến hành quân lành ít dữ nhiều đến thành phố cảng miền nam nước Pháp, thầy trò Arne Slot chứng minh điều ngược lại. Pha sút phạt hàng rào tinh tế từ tiền vệ Hungary, một bàn phản lưới của đối thủ sau đường chuyền của Jeremie Frimpong và cú chốt hạ gọn gàng từ cầu thủ vào sân thay người Cody Gakpo, tất cả mang về chiến thắng thuyết phục cho Liverpool trước Marseille.

Đây cũng là thắng lợi thứ 9 trong 11 chuyến làm khách của Liverpool ở Champions League dưới thời Slot. Dù cách biệt tỷ số có thể còn lớn hơn, nhưng sau những trận đấu chật vật trong việc chuyển hóa thời lượng kiểm soát bóng thành cơ hội gần đây, HLV người Hà Lan hoàn toàn có thể hài lòng với màn trình diễn sắc sảo và đầy hiệu quả từ các học trò.

Frimpong dứt điểm khiến thủ môn Geronimo Rulli phản lưới, khi Liverpool nâng tỷ số lên 2-0 trong trận thắng Marseille 3-0 trên sân Velodrome, Marseille, Pháp ngày 21/1. Ảnh: Reuters

Chảo lửa Velodrome chào đón Liverpool với một tấm tifo khổng lồ là hình The Beatles đang đọc tờ báo của thành phố Marseille La Provence, "chế" lại từ cảnh ban nhạc này đọc báo Anh Daily Mirror năm 1963. Dòng tít trên báo "Que l’histoire se repete" (Hãy để lịch sử lặp lại) là sự gợi nhớ về hình ảnh ăn mừng của Didier Drogba trong lần gần nhất Marseille đánh bại Liverpool trên sân nhà, bấy giờ là vòng 4 Cup UEFA 2004.

Bên dưới là những câu từ trong lời bài hát Michelle năm 1965 cũng của The Beatles, nhưng được thay thế bằng cái tên Marseille: "Marseille, ma belle. Sont des mots qui vont très bien ensemble. Très bien ensemble" (Marseille, người đẹp của lòng anh. Những lời này song hành mới tuyệt vời làm sao. Chúng thật hợp nhau). Người Pháp nói chung hay CĐV Marseille nói riêng luôn rất sáng tạo, nhưng các học trò của Roberto De Zerbi thì không có được điều đó.

Tấm tifo lớn mà chủ nhà Marseille giăng ra trước trận đấu Liverpool.

Tại sân chơi Ligue 1, Marseille sở hữu hỏa lực mạnh nhất khi đã ghi 41 bàn sau 18 trận. Tính từ đầu năm mới, họ đã ghi tới 16 bàn trên mọi đấu trường, gồm cả chiến thắng hủy diệt 9-0 trước đội hạng sáu Bayeux tại Cup Quốc gia Pháp, một con số mà trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, chỉ có Bayern Munich mới sánh bằng.

Sau một năm rưỡi dẫn dắt Marseille, De Zerbi cuối cùng cũng đã "cài đặt" được những ý tưởng chiến thuật quen thuộc của ông: kiểm soát bóng, triển khai tốc độ cao qua những nhóm ban bật hoặc người thứ ba, thứ tư chạy chỗ. "Trần" chinh phục của tập thể này là rất cao, nhưng mức "sàn" của họ lại vẫn còn thấp. Sự thiếu ổn định luôn là bài toán nan giải với chiến lược gia Italy, trong một CLB luôn đầy rẫy những biến động suốt một thập kỷ nay.

Trong một ngày thăng hoa tột độ, Marseille có thể thách thức được những ông lớn – như màn trình diễn trước PSG ở Siêu cúp Pháp (dù thua trên luân lưu), nhưng cũng có lúc họ lại gục ngã dễ dàng – như thua 0-2 trước Nantes. Vế sau là những gì được nhìn thấy trước Liverpool.

Trước trận, Slot khi phỏng vấn với TNT Sports có nói rằng: "Đôi khi kiểm soát bóng quá nhiều lại là bất lợi, vì người ta sẽ kỳ vọng nhiều vào sức mạnh chuyển hóa thành tấn công của chúng tôi". Áp dụng một hệ thống 4-2-2-2 trước chủ nhà, Liverpool cho phép Marseille nắm giữ thời lượng cầm bóng nhiều hơn là 58%.

Đổi lại, cái bẫy pressing theo kèm người một - một được giăng ra ở tầm cao hoặc tầm trung: chỉ cần đại diện nước Pháp tìm cách luân chuyển bóng phối hợp qua trung lộ – vốn là đường nét ưa thích của De Zerbi – khối tứ giác ở khu vực đó của Liverpool là Szoboszlai, Florian Wirtz, Gravenberch cùng Mac Allister sẽ can thiệp ngay lập tức, tìm cách cắt đường chuyền, tạo ra các pha chuyển đổi trạng thái.

Hugo Ekitike đã một lần làm tung lưới Marseille sau đường căng ngang của Szoboszlai ở phút 23, song bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị của chân sút người Pháp.

Cường độ gây áp lực của Liverpool khiến lối triển khai bóng vốn tồn tại rủi ro của Marseille dễ dàng bộc lộ những sai lầm. Các trung vệ chủ nhà như Leonardo Balerdi hay Facundo Medina thường rơi vào trạng thái xử lý bóng "lỏng", mở ra thời cơ phản công nhanh cho đội khách.

Szoboszlai sút phạt hàng rào thành bàn...

... rồi ăn mừng cùng các đồng đội trong trận thắng Marseille.

Trong ngày Mohamed Salah trở lại với Liverpool, ngôi sao sáng nhất không phải anh, mà là người bạn thân Szoboszlai. Sau một pha phạm lỗi của Balerdi với Gravenberch sát vùng cấm cuối hiệp một, quả đá phạt được dành cho đại diện vùng Merseyside, trong lúc chờ đợi VAR kiểm tra liệu có lỗi dùng tay chơi bóng trong vùng cấm của Timothy Weah phía chủ nhà trước đó hay không. Khi câu trả lời là không, Szoboszlai chứng minh đội khách không cần đến penalty.

Khác với cú nã đại bác vào lưới Arsenal hồi tháng 8/2025, lần này ngôi sao người Hungary chọn cách tiếp cận đầy mưu mẹo. Việc Marseille không xếp cầu thủ nằm chắn dưới hàng rào đã khiến họ trả giá đắt. Szoboszlai rõ ràng đã nhận ra kẽ hở này và với sự toan tính kỹ lưỡng, cú sút chìm của anh khiến nỗ lực đổ người khẽ tay chạm bóng của thủ thành Geronimo Rulli chỉ càng tô điểm thêm cho nét tinh tế trong bàn thắng.

Nếu tiền vệ sinh ra ở quê hương của huyền thoại Ferenc Puskas là nhân tố nổi bật nhất trong đội hình Liverpool, thì Mason Greenwood với sự sáng tạo, những pha đi bóng và dứt điểm mang đến hơi thở cho Marseille. Cầu thủ người Anh buộc Alisson Becker phải trổ tài cứu thua ở phút 52, cũng như một lần châm ngòi cho cơ hội dứt điểm vọt xà của Hamed Traore trong thế đối mặt.

Giữa hai khoảnh khắc lóe sáng của Greenwood, Ekitike bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt sau đường chọc khe xé toạc hàng thủ của Szoboszlai, khi đưa bóng đi trúng cột dọc. Slot có lẽ đã lo sợ về một kịch bản bị cầm hòa như trận gặp Burnley khi cú dứt điểm của Wirtz bị Rulli cản phá, còn Ekitike tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khác.

Tuy nhiên, mọi lo âu tan biến khi Frimpong "dập nước" vào chảo lửa Velodrome. Wirtz và Ekitike phối hợp đẹp mắt trước khi tìm thấy Mac Allister. Tiền vệ người Argentina tỉa bóng cho Frimpong băng xuống bên cánh phải. Nỗ lực đi bóng của cầu thủ này đã được đền đáp khi đường chuyền sệt ngang của anh chạm chân Medina và thủ thành Rulli rồi từ từ lăn vào lưới. Bàn thắng được tính là pha phản lưới nhà của thủ thành Argentina.

Salah dứt điểm trong trận thắng Marseille ngày 21/1. Ảnh: Reuters

Liverpool khép lại đêm thăng hoa bằng bàn thắng ấn định tỷ số của Cody Gakpo trong thời gian bù giờ từ đường dọn cỗ của Gravenberch. Cả trận, đội khách dứt điểm 11 lần so với 15 của Marseille, trong đó có ba pha trúng đích và tất cả đều thành bàn.

Chiến thắng trên đất Pháp giúp thầy trò Slot có 15 điểm, vươn lên vị trí thứ 4. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần đánh bại Qarabag tại Anfield sau đây một tuần, thầy trò Slot sẽ chính thức góp mặt trong top 8, tức nhóm vào thẳng vòng knock-out mà không cần đá play-off.

Nếu chỉ giành được một điểm ở lượt cuối, Liverpool sẽ đối mặt với sự bám đuổi gắt gao. Có tới 9 đội bóng đang sở hữu 14 điểm (Tottenham) hoặc 13 điểm (PSG, Newcastle, Chelsea...) có khả năng san bằng hoặc vượt qua mốc 16 điểm của Liverpool. Hiệu số bàn thắng bại cũng sẽ là yếu tố then chốt. Hiện Liverpool đang có hiệu số +6, bằng Chelsea nhưng vẫn kém Tottenham (+8), Newcastle (+10) và PSG (+10).

Trong trường hợp xấu nhất là để thua đại diện từ Azerbaijan, Liverpool sẽ phải nín thở chờ đợi các đối thủ khác sẩy chân để giữ được vị trí hiện tại.

Hoàng Thông

