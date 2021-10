Liverpool và Man City đại chiến tuần này

Liverpool tiếp đón ĐKVĐ Man City ở vòng 7 Ngoại hạng Anh có thể xem là tâm điểm của sân cỏ châu Âu, bên cạnh trận Barca - Atletico hay Man Utd - Everton.

Everton cũng được 13 điểm và chỉ xếp sau Man Utd do kém hiệu số bàn thắng bại. Quyết định bổ nhiệm Rafael Benitez - từng dẫn dắt kình địch Liverpool - đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ đội bóng vùng Merseyside. Sau khi thua Man Utd 0-4 ở trận giao hữu trước mùa, tình hình càng căng thẳng. Nhưng Benitez đã xua tan chỉ trích khi giúp Everton thắng bốn, hòa một và chỉ thua một.

Giành 13 điểm sau sáu trận, Brighton đang là một trong những đội khởi đầu mùa giải tốt nhất. Họ chỉ kém đầu bảng Liverpool một điểm. Thầy trò Graham Potter bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu ở vòng trước do chỉ kiếm được trận hòa 1-1 trên sân Crystal Palace.

Tâm điểm của Ngoại hạng Anh cuối tuần này là màn so tài giữa cựu vương Liverpool và ĐKVĐ Man City. Với khoảng cách một điểm, hai đội đang chia nhau những vị trí dẫn đầu. Liverpool vừa đè bẹp Porto 5-1 ở Champions League trong khi Man City thua PSG 0-2. Nhưng ở vòng trước, Man City đã giành chiến thắng quan trọng 1-0 trước Chelsea để vươn lên nhì bảng trong khi Liverpool bị tân binh Brentford cầm chân.

Chỉ thắng một trong năm trận gần nhất, Barca hành quân đến sân Wanda Metropolitano giữa những hoài nghi sau trận thua đậm Benfica 0-3. Sau trận thua đó, ban lãnh đạo Barca đã họp bàn về vị trí HLV. Do đó, màn trình diễn của Barca trước Atletico có thể quyết định Ronald Koeman còn hay mất ghế.

Man City từng đánh sập pháo đài Anfield ở mùa trước, thắng đậm 4-1 tại đây trên đường đến chức vô địch. Thực tế, Liverpool chỉ giành một chiến thắng trong bảy lần gần nhất chạm trán các đội bóng do Guardiola dẫn dắt. Đó là thắng lợi 3-1 tại Anfield ở mùa 2019-2020 khi thầy trò Klopp đăng quang.

Đây là lần hiếm hoi Torino đứng trên Juventus trước một trận derby Turin. Cùng có tám điểm như đối thủ nhưng thầy trò Ivan Juric nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, Torino sẽ phải đánh bại lịch sử nếu muốn tạo ra bất ngờ. Họ chỉ thắng Juventus một trận trong 30 lần chạm trán gần nhất tại Serie A. Tính trong thế kỷ 21, Juventus đã giữ sạch lưới 62% số trận làm khách của Torino. Không những vậy, Juventus luôn ghi bàn trong những trận đấu đó với tỷ lệ gần hai bàn mỗi trận.

Paulo Dybala và Alvaro Morata vắng mặt vì chấn thương nên Federico Chiesa và Moise Kean hoặc Federico Bernardeschi sẽ đá cao nhất bên phía Juventus. Leonardo Bonucci có thể được nghỉ vì mất sức khá nhiều trước Chelsea. Torino không có Koffi Djidji do án treo giò. Marko Pjaca và Simone Zaza không thể gặp lại CLB cũ do chấn thương trong khi Andrea Belotti và Dennis Praet vắng mặt vì lý do tương tự.



Bayern - Frankfurt: 22h30 Chủ Nhật, 3/10

Kể từ trận hòa Gladbach 1-1 ở ngày mở màn Bundesliga, Bayern đã giành chín chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Trong số đó, có những chiến thắng hủy diệt trước các đối thủ mạnh như 4-1 trước RB Leipzig hay 3-0 trước Barca.

Chỉ trong vòng 10 trận, "Hùm xám xứ Bavaria" đã ghi 46 bàn. Julian Nagelsmann cho thấy ông không mất thời gian để thích nghi ở đội bóng số một nước Đức. HLV 34 tuổi không chỉ kế thừa di sản của người tiền nhiệm Hansi-Flick mà còn biến Bayern trở thành một cỗ máy hoàn thiện hơn nữa.

Hy vọng giành điểm của Frankfurt tại sân Allianz Arena mong manh không chỉ bởi phong độ của đối thủ. Frankfurt khởi đầu mùa giải không tốt sau khi bổ nhiệm HLV mới Oliver Glasner. Glasner giúp Wolfsburg đứng thứ tư mùa trước và được đánh giá cao khi chuyển đến Frankfurt.