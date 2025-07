Liverpool tưởng nhớ Diogo Jota trong trận giao hữu đầu hè

Đây là trận đầu tiên của Liverpool trong giai đoạn tiền mùa giải 2025-2026, và cũng là trận đầu tiên từ khi Jota, 28 tuổi, và em trai Andre Silva, 25 tuổi, qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi gần Zamora, Tây Ban Nha ngày 3/7.

20 phút trước trận đấu giữa Liverpool và Preston tại sân Deepdale hôm 13/7, bài hát "Oh, his name is Diogo" vang lên lần đầu tiên.