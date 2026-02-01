Liverpool thắng ngược Newcastle

AnhHai tân binh Hugo Ekitike, Florian Wirtz cùng ghi bàn giúp Liverpool thắng ngược đội khách Newcastle 4-1 ở vòng 24 Ngoại hạng Anh.

Trong hiệp một, Liverpool áp đảo hoàn toàn. Đội chủ sân Anfield kiểm soát bóng 61%, tung ra 8 cú dứt điểm với 3 cơ hội ngon ăn (big chances) - vượt trội so với 6 pha dứt điểm và không lần nào thật sự nguy hiểm của Newcastle. Nhưng trớ trêu thay, chính "Chích chòe" mới là đội mở tỷ số.

Phút 36, Anthony Gordon tung cú sút chéo góc, bóng đi qua hai chân hậu vệ Milos Kerkez rồi tìm đến góc xa khung thành, khiến thủ môn Alisson hoàn toàn bó tay. Đó cũng là tất cả những gì Newcastle làm được tại Anfield.

Hugo Ekitike mừng bàn trong trận Liverpool thắng Newcastle 4-1 ở vòng 24 Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, Liverpool, Anh ngày 31/1/2026. Ảnh: EPA

Liverpool không mất nhiều thời gian để đáp trả. Chỉ năm phút sau bàn thua, Florian Wirtz đột phá táo bạo trong vòng cấm rồi căng ngang dọn cỗ cho Hugo Ekitike đá nối cận thành, quân bình tỷ số. Ba phút tiếp theo, tiền đạo người Pháp tiếp tục để lại dấu ấn với cú dứt điểm bằng mũi giày chéo góc, hoàn tất cú đúp và giúp Liverpool bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn.

Sang hiệp hai, Liverpool tiếp tục làm chủ thế trận. Sức ép liên tục của đội chủ nhà khiến hàng thủ Newcastle ngày càng lộ rõ sự lúng túng. Phút 67, Mohamed Salah có pha kiến tạo vừa tầm để Wirtz dứt điểm trong tư thế không bị kèm, nâng tỷ số bằng cú sút hiểm hóc về góc xa.

Bàn thắng này nối dài sự ăn ý giữa Wirtz và Ekitike - bộ đôi đã cùng góp dấu giày vào sáu bàn cho Liverpool trên mọi đấu trường mùa này, nhiều nhất trong số các cặp cầu thủ tại Ngoại hạng Anh, với mỗi người có ba pha kiến tạo cho đồng đội.

Riêng Salah tiếp tục cho thấy cái duyên đặc biệt mỗi khi đối đầu Newcastle. Ngôi sao người Ai Cập trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh đạt cột mốc hai chữ số cả về bàn thắng lẫn kiến tạo trước cùng một đối thủ. Sau 19 lần chạm trán "Chích chòe" tại giải, Salah đã ghi 10 bàn và kiến tạo 10 lần.

Ngày thi đấu thăng hoa của Liverpool khép lại ở phút bù giờ thứ ba. Từ quả phạt góc, thủ thành Nick Pope bắt bóng không dính, tạo điều kiện để Ibrahima Konate nhanh chân đá bồi. Bóng chạm một cầu thủ Newcastle rồi lăn chậm rãi vào lưới, ấn định chiến thắng tưng bừng cho chủ nhà.

Ibrahima Konate xúc động sau khi ghi bàn. Ảnh: AP

Pha lập công ở phút bù giờ thứ ba không chỉ khép lại chiến thắng đậm cho Liverpool, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt với cá nhân Konate. Trung vệ người Pháp vừa trở lại đội hình xuất phát sau ba trận vắng mặt để chịu tang cha - ông Hamady, qua đời hồi đầu tháng. Anh bật khóc sau khi ghi bàn, và được toàn bộ đồng đội vây quanh an ủi, trong đó có thủ môn Alisson Becker chạy từ phần sân đối diện để ôm chầm lấy Konate. Trung vệ người Pháp lau nước mắt khi trở lại giữa sân và tiếp tục nhận cái ôm động viên từ đội trưởng Van Dijk.

Chia sẻ sau trận, Konate thừa nhận đây là quãng thời gian đặc biệt khó khăn với anh và gia đình. "Tôi rất hạnh phúc với bàn thắng này, nhưng thật khó diễn tả cảm xúc lúc này. Hai tuần qua là khoảng thời gian rất nặng nề. Đây là một phần của cuộc sống và đôi khi chúng ta không có lựa chọn nào khác", cầu thủ 26 tuổi nói, đồng thời cảm ơn ban huấn luyện và đồng đội đã luôn ủng hộ anh trong giai đoạn mất mát.

Kết quả 4-1 giúp Liverpool tạm vươn lên thứ năm với 39 điểm, đẩy Man Utd (38 điểm) xuống thứ sáu. Hôm nay, Man Utd sẽ tiếp Fulham trên sân Old Trafford.

Hồng Duy