Liverpool phá kỷ lục chuyển nhượng

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Liverpool đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Darwin Nunez từ Benfica với mức phí kỷ lục 105 triệu USD.

Tại buổi thương thảo ở Bồ Đào Nha ngày 11/6, Liverpool đề nghị trả 84 triệu USD kèm 21 triệu USD phụ phí, tùy vào thành tích của Nunez tại sân Anfield, và được Benfica chấp thuận. Romano cũng dùng cụm từ "Thế là xong" (Here we go) quen thuộc để thông báo về thương vụ này.

Trước đó, Liverpool đã đạt thỏa thuận cá nhân với Nunez cùng người đại diện. Cụ thể, tiền đạo Uruguay sẽ ký hợp đồng năm năm với Liverpool, kèm mức lương mùa 6,2 triệu USD.

Nunez mừng bàn thắng trong màu áo Benfica mùa vừa qua. Ảnh: EPA

Nunez cũng nghỉ trận giao hữu Uruguay thắng Panama 5-0 trên sân nhà Centenario tối 11/6, dù đây không phải yêu cầu từ phía Liverpool. Theo Romano, Nunez có thể bay đến Anh ngày 13/6 để hoàn tất các thủ tục y tế trước khi ký hợp đồng năm năm.

Một khi thương vụ hoàn tất, Nunez sẽ trở thành hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Liverpool. Kỷ lục hiện tại thuộc về Virgil van Dijk, khi trung vệ Hà Lan chuyển đến từ Southampton trong tháng 1/2018 với giá 100 triệu USD.

Nhưng theo báo Anh Sportmail, Giám đốc bóng đá của Liverpool, Julian Ward, đang ở Bồ Đào Nha với hy vọng có thể đàm phán giảm phí chiêu mộ Nunez. Ward được cho muốn thỏa thuận 74 triệu USD kèm các khoản thưởng.

Hè 2020, Nunez cập bến Benfica từ CLB Tây Ban Nha Almeria với mức phí 25 triệu USD. Almeria sẽ được hưởng 20% hoa hồng một khi Benfica toàn tất thương vụ bán tiền đạo 22 tuổi cho Liverpool trong tuần tới.

Liverpool xem Nunez, tiền đạo thi đấu bùng nổ khi ghi 34 bàn cho Benfica qua 41 trận trên mọi đấu trường mùa 2021-2022, là sự thay thế hoàn hảo cho Sadio Mane - người công khai muốn tới Bayern. Nunez phù hợp với triết lý của Jurgen Klopp khi có thể đá tốt vị trí tiền đạo trái cũng như trung phong.

Liverpool muốn thu về 54 triệu USD từ việc bán Mane cho Bayern. Chủ sân Anfield sẵn sàng để tiền đạo Nhật Bản Takumi Minamino ra đi với giá 21 triệu USD, với Monaco và Wolves là hai bến đỗ tiềm năng nhất. Ngoài ra, Liverpool cũng muốn thanh lý Nathaniel Philips, Rhys Williams, và Alex Oxlade-Chamberlain trong hè 2022.

Hồng Duy