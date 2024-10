Liverpool mất Alisson khi đấu Arsenal, Chelsea

AnhThủ môn Alisson Becker chấn thương gân kheo, phải ngồi ngoài đến cuối tháng 11 và lỡ bảy trận của Liverpool.

Alisson sẽ vắng mặt các trận gặp Chelsea ngày 20/10, Arsenal 27/10, Brighton 2/11, Aston Villa 9/11 tại Ngoại hạng Anh, RB Leipzig 23/10, Leverkusen 5/11 ở Champions League và gặp Brighton ở vòng 1/8 Cup Liên đoàn Anh ngày 30/10.

Thủ môn người Brazil dự kiến chỉ trở lại sau đợt FIFA Days vào tháng 11, khi Liverpool làm khách của Southampton ngày 24/11. Sau đó, thầy trò Arne Slot đối mặt lịch thi đấu khó khăn khác khi gặp Real Madrid ở Champions League và Man City tại Ngoại hạng Anh.

Alisson trong trận Liverpool thua Nottingham Forest 0-1 trên sân Anfield tại giải Ngoại hạng Anh ngày 14/9. Ảnh: AP

Cuối trận thắng 1-0 trên sân Crystal Palace ở vòng 7 Ngoại hạng Anh hôm 5/10, Alisson chấn thương và phải nhường chỗ cho thủ thành số ba Vitezslav Jaros, khi thủ môn dự bị Caoimhin Kelleher cũng vắng mặt vì bị ốm.

Alisson bắt chính sáu trận tại Ngoại hạng Anh mùa này, giúp Liverpool có hàng thủ chắc chắn nhất giải khi mới thủng lưới hai bàn. Thủ thành 32 tuổi cũng bắt chính hai trận thắng Milan 3-1 và Bologna 2-0 ở Champions League.

Trước khi chấn thương gân kheo, Alisson nghỉ hai trận mùa này vì chấn thương đùi và lỡ 10 trận Ngoại hạng Anh mùa 2023-2024. Liverpool sẽ có thêm lựa chọn thủ môn từ mùa tới, khi đạt thỏa thuận tuyển mộ Giorgi Mamardashvili từ Valencia với tổng phí gần 40 triệu USD.

Còn trong những trận tới, HLV Arne Slot sẽ đặt niềm tin vào thủ thành dự bị Caoimhin Kelleher. Những thống kê cho thấy Liverpool không quá sa sút khi Kelleher thay thế Alisson ở Ngoại hạng Anh.

Kelleher đã bắt chính 16 trận của Liverpool tại Ngoại hạng Anh, thắng 11, hòa bốn, thua một, thủng lưới 18 bàn, trung bình 1,1 bàn mỗi trận. Liverpool đạt tỷ lệ thắng 68,8% và giành trung bình 2,3 điểm.

Trong khi đó, Alisson bắt chính 207 trận tại Ngoại hạng Anh, thắng 138, hòa 42, thua 27, thủng lưới 178 bàn, trung bình 0,9 bàn mỗi trận. Liverpool đạt tỷ lệ thắng thấp hơn khi Alisson bắt chính, với 66,7%, và vì thế giành điểm trung bình ít hơn với 2,2.

Caoimhin Kelleher mừng danh hiệu Cup Liên đoàn trên sân Wembley ngày 27/2/2022. Ảnh: PA Wire

Kelleher cũng cứu thua trung bình nhiều hơn (3,3 lần mỗi trận so với 2,4 lần của Alisson) và có tỷ lệ cứu thua tốt hơn (74,3% so với 73,7%). Nhưng Alisson giữ sạch lưới 89 trận, chiếm 43% số trận bắt chính - so với 5 và 31% của Kelleher.

Alisson thi đấu cho Internacional, Roma rồi được Liverpool tuyển mộ với 76,5 triệu USD kèm 11,5 triệu phụ phí, biến anh thành thủ môn đắt giá nhất thế giới khi đó. Thủ thành Brazil ra sân tổng cộng 271 lần, đoạt một Ngoại hạng Anh, một Cup FA, một Cup Liên đoàn, một Champions League và một FIFA Club World Cup.

Kelleher thì trưởng thành từ lò đào tạo Liverpool, được đôn lên đội một vào năm 2019 và có 49 lần ra sân. Thủ môn người CH Ireland này bắt chính và đá thành công quả phạt đền quyết định, giúp Liverpool hạ Chelsea 11-10 trên loạt luân lưu ở chung kết Cup Liên đoàn hồi tháng 2/2022.

Hồng Duy