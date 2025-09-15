Liverpool làm điều chưa từng có ở Ngoại hạng Anh

AnhVới chiến thắng 1-0 trước Burnley ở vòng 4 cuối tuần qua, Liverpool làm nên chuỗi trận ghi bàn muộn dài nhất giải Ngoại hạng Anh.

Tối 14/9, với quả phạt đền của Mohamed Salah ở phút 90+5, Liverpool thắng 1-0 trên sân Turf Moor, đồng thời làm nên kỷ lục ghi bàn quyết định muộn - từ phút 80 - trong bốn trận liên tiếp.

Chuỗi này bắt đầu từ khi Federico Chiesa và Mohamed Salah lần lượt ghi bàn ở phút 88 và 90+4 trong ngày ra quân mùa giải 2025-2026, thắng Bournemouth 4-2. Ở vòng 2, Liverpool phải chờ đến khi tài năng 16 tuổi Rio Ngumoha lập công ở phút 90+10 để hạ Newcastle 3-2. Đến trận gặp Arsenal ngày 31/8, thầy trò Slot thắng 1-0 nhờ cú sút phạt trực tiếp ở phút 83 của Dominik Szoboszlai.

Salah ăn mừng bàn quyết định trận thắng Burnley 1-0 ở vòng 4 Ngoại hạng Anh, ngày 14/9/2025. Ảnh: Reuters

Trên sân Turf Moor, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh gặp vô số khó khăn trước đối thủ mới lên hạng. Burnley thường lùi cả 11 cầu thủ về phần sân nhà, phong tỏa không gian và chia cắt các khối đội hình của Liverpool. Nếu Hannibal Mejbri không để bóng chạm tay trong vòng cấm dẫn đến quả phạt đền những phút bù, đội bóng thành phố cảng có thể đã phải chia điểm.

"Thật nhẹ nhõm và may mắn", HLV Arne Slot nói. "Nếu không ghi bàn từ tình huống cố định, bạn phải ghi bàn từ tình huống mở. Nhưng chúng tôi không có một cơ hội mở thực sự nào. Thật khó khi phải đối đầu với 11 cầu thủ bảo vệ vòng cấm".

Khi được hỏi cảm thấy ấn tượng hay lo lắng về việc Liverpool thường xuyên ghi bàn muộn, nhà cầm quân người Hà Lan trả lời rằng cả hai. Ông đánh giá cao việc các cầu thủ giữ vững quyết tâm chiến thắng, nhưng thừa nhận bế tắc khi gặp đối thủ phòng ngự sâu.

"Burnley phòng ngự rất tốt, thậm chí suýt giành điểm", Slot nói thêm. "Tôi không nói điều gì tiêu cực về họ. Tôi chỉ muốn giải thích rằng việc đối đầu với một đội bóng Ngoại hạng Anh cho toàn bộ cầu thủ về và không đưa bóng lên là khó như thế nào".

Bên cạnh kỷ lục bốn trận liên tiếp ghi bàn quyết định muộn, Liverpool còn đạt 38 trận ghi bàn liên tiếp, thống kê cho thấy mức độ "sát thương" của họ trước khung thành. Với quả phạt đền vào lưới Burnley, Salah đạt 188 bàn Ngoại hạng Anh, vượt qua Andy Cole để trở thành cầu thủ lập công nhiều thứ tư lịch sử giải đấu. Anh chỉ xếp sau Alan Shearer (260 bàn), Harry Kane (213) và Wayne Rooney (208).

Salah cũng có quả phạt đền thành công thứ 35 cho Liverpool, vượt qua kỷ lục của Billy Liddell thập niên 1960.

Thanh Quý (theo TT)