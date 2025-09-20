Liverpool giữ mạch toàn thắng ở Ngoại hạng Anh

Các bàn sớm của Ryan Gravenberch, Hugo Ekitike giúp Liverpool hạ Everton 2-1 ở vòng 5, qua đó duy trì mạch toàn thắng từ đầu Ngoại hạng Anh mùa này.

Sau bốn vòng đầu phải hồi hộp chờ đợi đến gần cuối hiệp hai hoặc những phút bù muộn màng để định đoạt trận đấu, hôm nay, Liverpool tạo cách biệt từ rất sớm để hướng đến chiến thắng.

Phút thứ 10, từ đường tạt bên phải vào của Mo Salah, Gravenberch bắt vô-lê một chạm hiểm hóc vào góc xa mở tỷ số. 19 phút sau, nhà ĐKVĐ nhân đôi cách biệt bằng pha dàn xếp ăn ý từ giữa sân. Gravenberch tiếp tục đóng vai trò quan trọng, lần này trong vai trò người kiến tạo, khi thả bóng vào vòng cấm cho Ekitike dứt điểm xâu kim thủ môn Jordan Pickford.

Gravenberch (áo đỏ) trong pha làm bàn mở tỷ số trận Liverpool thắng Everton 2-1 trên sân Anfield ở vòng 5 Ngoại hạng Anh ngày 20/9/2025. Ảnh: Reuters

Nhật Tảo