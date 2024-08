Liverpool gặp khó ở vòng ba Cup Liên đoàn

AnhKết quả bốc thăm vòng ba Cup Liên đoàn đưa Liverpool đụng West Ham, trong khi Man City, Arsenal hay Man Utd đều gặp đối thủ hạng dưới.

Đương kim giữ Cup Liverpool được chơi trên sân nhà nhưng phải gặp West Ham - đội vào tứ kết mùa trước nhưng thua chính nhà vô địch. Trong tám cuộc đối đầu gần nhất ở Anfield, West Ham cũng đều thất bại.

Salah (áo đỏ) ghi bàn trong trận Liverpool thắng West Ham 5-1 tại tứ kết Cup Liên đoàn Anh trên sân Anfield tối 20/12/2023. Ảnh: Reuters

Man City dễ thở hơn khi chỉ gặp đội hạng hai Watford, trên sân Etihad. Man Utd và Arsenal thậm chí chỉ gặp đối thủ hạng ba cũng trên sân nhà, lần lượt là Barnsley và Bolton. Nhưng lá thăm dễ nhất cho một ông lớn thuộc về Chelsea, trước đối thủ hạng bốn Barrow - đội lần đầu đi tới vòng này.

Vòng ba Cup Liên đoàn có 32 đội, trong đó sáu đại diện bóng đá Anh dự Champions League và Europa League mùa này không phải gặp nhau. Aston Villa và Tottenham cũng chỉ gặp đối thủ hạng dưới là Wycombe và Coventry. Trong khi đó, Newcastle cũng gặp một đối thủ hạng bốn là Wimbledon. Các trận đấu diễn ra trong tuần bắt đầu từ 16/9 và 23/9.

Dưới trướng Erik ten Hag, Man Utd đã sáu lần bốc thăm ở Cup Liên đoàn, đều được chơi trên sân nhà. Lần gần nhất đội phải làm khách tại giải này đã diễn ra từ tháng 12/2020, với chiến thắng 2-0 trên sân của Everton tại tứ kết. Còn lần gần nhất "Quỷ Đỏ" đoạt Cup Liên đoàn chính là mùa đầu tiên của Ten Hag, 2022-2023.

Cup liên đoàn Anh diễn ra giữa 92 CLB chuyên nghiệp, trong đó những đội hàng đầu Ngoại hạng Anh chỉ bắt đầu đá từ vòng ba. Đây là lần thứ 65 giải được tổ chức, với kỷ lục 10 lần đăng quang thuộc về Liverpool.

Các trận vòng ba Cup Liên đoàn

Liverpool vs West Ham

Man City vs Watford

Arsenal vs Bolton

Man Utd vs Barnsley

Wycombe vs Aston Villa

Coventry vs Tottenham

Walsall vs Leicester

Brentford vs Leyton Orient

Blackpool vs Sheffield Wednesday

Preston vs Fulham

Everton vs Southampton

QPR vs Crystal Palace

Stoke vs Fleetwood

Brighton vs Wolves

AFC Wimbledon vs Newcastle

Chelsea vs Barrow

Hoàng An