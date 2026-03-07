Liverpool đòi nợ Wolves ở Cup FA

AnhLiverpool ghi ba bàn trong hiệp hai để thắng Wolves 3-1 ở vòng năm Cup FA.

Hồi giữa tuần, Liverpool gục ngã 1-2 trước Wolves và rơi xuống vị trí thứ sáu tại Ngoại hạng Anh. Thất bại ấy như một cú đánh mạnh vào niềm kiêu hãnh của "Lữ đoàn đỏ", khiến họ bước vào trận tái đấu với quyết tâm chuộc lỗi.

Andy Robertson sút chéo góc mở tỷ số trong trận Liverpool thắng Wolves 3-1 ở vòng năm Cup FA trên sân Molineux, Wolves, Anh ngày 6/3/2026. Ảnh: AP

Trở lại sân Molineux tối 6/3, Liverpool không còn cho đối thủ cơ hội tạo bất ngờ. Đoàn quân của Arne Slot kiểm soát gần như toàn bộ thế trận, cầm bóng tới 66% và tung ra 19 cú dứt điểm, trong đó 10 lần trúng đích - vượt trội so với 5 cú sút và 3 lần trúng khung thành của Wolves.

Trong hiệp một, đội khách tạo hàng loạt cơ hội nhưng lại thiếu sắc bén để chuyển hóa thành bàn thắng. Cody Gakpo đánh đầu dội cột dọc, Alexis Mac Allister dứt điểm không thắng được thủ môn Sam Johnstone. Những cú sút của Rio Ngumoha và Joe Gomez cũng lần lượt đi chệch mục tiêu, khiến người hâm mộ Liverpool nhiều lần ôm đầu tiếc nuối.

Phải đến đầu hiệp hai, nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của những "lão tướng", Liverpool mới phá vỡ được thế bế tắc. Phút 51, nhận đường chuyền của Curtis Jones, Andy Robertson khống chế một nhịp rồi tung cú sút chân trái chéo góc quyết đoán, đưa bóng vượt ngoài tầm với của Johnstone. Đây là pha lập công đầu tiên của hậu vệ người Scotland kể từ tháng 9/2025.

Curtis Jones cứa lòng nâng tỷ số lên 3-0. Ảnh: PA

Hai phút sau, Robertson tiếp tục ghi dấu với pha căng ngang để Mohamed Salah đá nối tung lưới đội khách. Trợ lý trọng tài ban đầu căng cờ báo việt vị, khiến các cổ động viên Liverpool thoáng hụt hẫng, nhưng sau khi VAR vào cuộc, bàn thắng được công nhận. Lần thứ hai liên tiếp Salah ghi bàn tại sân Molineux chỉ trong bốn ngày.

Phút 74, sân đấu gần như ngã ngũ khi Curtis Jones có pha độc diễn đầy tự tin. Tiền vệ người Anh dẫn bóng áp sát vòng cấm rồi tung cú cứa lòng chân trái về góc xa, nâng tỷ số lên 3-0 và dập tắt hy vọng của Wolves.

Những nỗ lực muộn màng chỉ giúp chủ nhà gỡ một bàn ở phút bù giờ. Từ đường phất bóng dài của Johnstone, tiền đạo Hàn Quốc Hwang Hee-chan tăng tốc loại bỏ Dominik Szoboszlai rồi chéo góc hạ nốt thủ thành Alisson Becker.

HLV Arne Slot phản ứng sau trận. Ảnh: Liverpool FC

Sau trận, HLV Arne Slot cho rằng chiến thắng này là phản ứng tích cực sau thất bại cách đây ba ngày, dù ông nhìn nhận hai trận đấu có nhiều điểm tương đồng. Nhà cầm quân người Hà Lan cho biết các thống kê gần như giống hệt trận trước, khi Wolves vẫn có rất ít cơ hội nhưng vẫn ghi bàn từ tình huống đáng chú ý duy nhất.

"Ba ngày trước họ chỉ có một cơ hội nhưng ghi hai bàn. Hôm nay họ cũng gần như chỉ có một cơ hội và ghi một bàn", Slot nói. Ông cho rằng trong khoảng 50 phút đầu, Liverpool vẫn gặp khó trong việc tạo ra cơ hội rõ rệt dù kiểm soát bóng nhiều. Bàn mở tỷ số của Robertson - vốn không phải tình huống quá rõ ràng - đã giúp trận đấu cởi mở hơn và tạo điều kiện để Liverpool ghi thêm bàn.

HLV 47 tuổi cũng nhấn mạnh sự khác biệt đến từ nhân sự khi đội bóng có thêm lựa chọn sau giai đoạn thiếu hụt lực lượng. Theo ông, việc nhiều cầu thủ trở lại giúp Liverpool có thể xoay tua đội hình và tạo tác động từ băng ghế dự bị.

Slot cho biết trong thời gian qua, một nhóm nhỏ cầu thủ phải thi đấu gần như liên tục ba ngày một trận, điều dễ khiến phong độ cá nhân bị ảnh hưởng. Vì vậy, ông đánh giá cao nỗ lực của các học trò và hài lòng khi những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị ở trận này đều chơi tốt. Nhà cầm quân 45 tuổi cũng xem đây là tín hiệu tích cực khi mùa giải bước vào giai đoạn then chốt.

Hồng Duy