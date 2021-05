Liverpool có thể giúp Man City lên ngôi hôm nay

Nếu Liverpool đánh bại Man Utd tại Old Trafford hôm nay 2/5, Man City sẽ vô địch Ngoại hạng Anh sớm bốn vòng.

Nhờ hạ Crystal Palace 2-0 hôm 1/5, Man City có 80 điểm, và hơn tới 13 điểm so với Man Utd - đội đứng thứ nhì nhưng còn năm trận chưa đấu.

Man Utd hiện có 67 điểm và số điểm tối đa họ có khi hết mùa 2020-2021 là 82 điểm. Nhưng với cách biệt hiện tại, nếu thầy trò Ole Gunnar Solskjaer thua Liverpool hôm 2/5, chức vô địch Ngoại hạng Anh sẽ lập tức thuộc về Man City.

Trong trường hợp bị Liverpool cầm hoà tại Old Trafford, số điểm tối đa Man Utd giành được chỉ còn 80 điểm, bằng của Man City lúc này. Tuy nhiên, hiệu số của "Quỷ Đỏ" kém xa đối thủ cùng thành phố - 29 so với 47. Đó là lý do khiến Sky Sports tin, chỉ cần Man Utd mất điểm ở derby Anh quốc hôm nay, chức vô địch mùa này sẽ ghi tên Man City.

HLV Man City Pep Guardiola, sau khi thắng Crystal Palace ở vòng 34, dành sự quan tâm cho đối thủ đua song mã trong phần lớn thời gian mùa này. "Tôi sẽ theo dõi trận Liverpool - Man Utd. Nhưng dù thế nào, điều quan trọng nhất là chúng tôi đang làm chủ cuộc chơi", ông nói. "Chúng tôi không muốn họ vô địch, nhưng nếu chưa thể đạt mục đích tuần này, Man City sẽ cố vào tuần sau. Chúng tôi còn bốn trận nữa để trở thành tân vương, và luôn muốn điều ấy sớm nhất có thể".

Ngay cả khi Man Utd quật ngã Liverpool ở Anfield, quyền tự quyết vẫn trong tay Man City. Dàn sao của Guardiola chỉ cần đoạt thêm ba điểm trong bốn vòng còn lại để lên ngôi.

Guardiola đã sẵn sàng cùng các học trò đăng quang hôm nay, tuỳ theo kết quả trận Man Utd - Liverpool. Ảnh: AFP

Trận kế tiếp của thầy trò Guardiola - tiếp Chelsea vào 8/5 – là cơ hội đầu tiên cho Man City. Nếu không thắng và Man Utd hạ Aston Villa, Man City có cơ hội thứ hai khi làm khách của Newcastle ngày 12/5.

Man City đang hướng đến cú ăn bốn mùa này. Tuần trước, họ có danh hiệu đầu tiên khi thắng Tottenham ở chung kết Cup Liên Đoàn. Ngoại hạng Anh sẽ là chiếc cup thứ hai. Tại Cup FA, chủ sân Etihad cũng vào chung kết gặp Leicester City.

Champions League là bước tiến lớn nhất thầy trò Guardiola. Sau bốn mùa không đi quá tứ kết, Man City đang cơ hội lớn vào chung kết đầu tiên trong lịch sử nhờ thắng 2-1 trên sân PSG ở bán kết lượt đi.

Hoài Không (theo Sky Sports)