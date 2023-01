Live Again kết nối bệnh nhân Việt đến Hàn Quốc

Live Again khai trương chi nhánh tại TP HCM nhằm cung cấp dịch vụ kết nối bệnh nhân Việt Nam với các bệnh viện lớn ở Hàn Quốc.

Live Again tại TP HCM là chi nhánh đầu tiên của Công ty này tại Việt Nam, có mong muốn giúp bệnh nhân Việt mắc bệnh nặng tiếp cận với các dịch vụ y tế tiên tiến một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Đại diện Bệnh viện Asan Seoul đến tham dự lễ khai trương của Live Again Việt Nam. Ảnh: Live Again.

Live Again là doanh nghiệp của Hàn Quốc hoạt động với hình thức hỗ trợ và kết nối bệnh nhân nước ngoài với các bệnh viện uy tín của Hàn Quốc. Công ty đã được Bộ Tư pháp Hàn Quốc chọn là cơ sở kết nối bệnh nhân nước ngoài ưu tú trong 8 năm liên tiếp (2014 – 2022).

Chia sẻ tại buổi lễ khai trương, ông Jung Taik Soo, Giám đốc đại diện Live Again cho biết, năm 2017, Live Again và Bệnh viện Asan Seoul (Hàn Quốc) đã ký thoả thuận hợp tác kết nối bệnh nhân nước ngoài. Bắt đầu từ năm 2018, Live Again trở thành đối tác chính thức hỗ trợ bệnh nhân nước ngoài đến với Bệnh viện Asan Seoul. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát, nhưng chi nhánh Live Again tại Mông Cổ vẫn kết nối được hơn 1.000 bệnh nhân mỗi năm.

"Dựa trên những thành tựu và kinh nghiệm trong thời gian qua, chúng tôi chính thức bước vào thị trường toàn cầu với mục tiêu chính là Việt Nam. Để kết nối các bệnh nhân nặng tại Việt Nam với các dịch vụ y tế đạt tiêu chuẩn chất lượng của Hàn Quốc, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình cung cấp dịch vụ tốt nhất tới bệnh nhân và người nhà để họ có thể yên tâm tập trung vào điều trị và chăm sóc sức khỏe", ông Jung Taik Soo nói.

Huấn luyện viên Park Hang Seo tham dự lễ khai trương cùng Giám đốc đại diện Live Again (áo xám, ở giữa) và các thành viên. Ảnh: Mai Cát.

Hiện tại, Live Again đã xây dựng một hệ thống điều trị y tế từ xa. Thông qua hệ thống này, bệnh nhân được tư vấn và khám từ xa với các bác sĩ của Bệnh viện Asan Seoul trước khi đến Hàn Quốc. Đồng thời, Live Again cũng cung cấp dịch vụ chăm sóc sau điều trị.

Để kết nối bệnh nhân nước ngoài đến bệnh viện ở Hàn Quốc được thuận lợi hơn, Live Again có đội ngũ điều phối viên tại Hàn Quốc, Mông Cổ và Việt Nam hỗ trợ bệnh nhân trong các vấn đề như: xin cấp thị thực, đặt vé máy bay, khách sạn, dịch vụ đưa đón tại sân bay và thông dịch viên miễn phí tại bệnh viện... Trong 10 năm qua, Live Again đã cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ cho hơn 5.000 bệnh nhân nước ngoài đến thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Asan Seoul.

Bệnh viện Asan Seoul có quy mô lớn ở Hàn Quốc, với tổng cộng 2.700 giường bệnh. Mỗi năm, bệnh viện thực hiện hơn 72.000 ca phẫu thuật khó như ung thư, cấy ghép tạng và tim mạch. Năm 2021, có khoảng 14.000 bệnh nhân nước ngoài đến Bệnh viện Asan Seoul điều trị. Trong cuộc bình chọn "Bệnh viện tốt nhất thế giới năm 2022 theo các lĩnh vực lâm sàng" do tạp chí Newsweek của Mỹ tổ chức mới đây, Bệnh viện Asan Seoul được xếp hạng thứ 3 trên thế giới về lĩnh vực nội tiết, thứ 4 về tiết niệu, thứ 6 về tiêu hóa, thứ 7 về ung bướu và thứ 9 về thần kinh.

"Tiêu chuẩn y tế Hàn Quốc tiên tiến và đi kèm chi phí điều trị hợp lý sẽ là một lựa chọn tốt cho bệnh nhân có nhu cầu khám bệnh tại nước ngoài. Hy vọng rằng Live Again sẽ là nơi giúp cho bệnh nhân Việt Nam có thêm cơ hội trong điều trị bệnh nặng. Thông qua đó, bệnh nhân có thêm nhiều cơ hội tìm lại sức khỏe quý báu của mình", ông Jung Taik Soo nói.

Live Again – Kết nối y tế Hàn - Việt Địa chỉ: Tòa nhà AP, 518B Điện Biên Phủ, phường 21, quận Bình Thạnh, TP HCM Điện thoại: 02822111115 Website: www.liveagain.co.kr

Mai Cat