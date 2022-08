LIV Golf đề nghị bao nhiêu để mời Tiger Woods?

Sau hai tháng úp mở, CEO LIV Golf Greg Norman mới tiết lộ Invitational Series sẵn sàng chi ít nhất 700 triệu USD để mời Tiger Woods về thi đấu.

Trên Fox News ngày 2/8, Norman xác nhận Woods từ chối khi LIV Golf Investments - chào giá 700-800 triệu USD. Họ gửi đề xuất này đến "Siêu Hổ" trước khi Norman nhận chức CEO LIV Golf Investments tháng 10/2021.

"Họ tiếp cận Tiger trước khi tôi làm CEO. Vâng, mức giá tầm đấy", golfer huyền thoại nói. LIV Golf đang phụ trách phát triển Invitational Series với phần lớn tiền từ Quỹ đầu tư công Saudi đang quản lý khối tài sản ròng 650 tỷ USD.

Woods kiên quyết trung thành với PGA Tour, dù được LIV Golf chào mời hậu hĩnh. Ảnh: AFP

Trên Washington Post ngày 5/6, Norman bảo Woods lắc đầu dù Invitational Series đề nghị thù lao chín con số tầm cao.

Nhóm sao hạng A PGA Tour như Phil Mickelson, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau khi sang Invitational Series được trả thấp hơn Woods rất nhiều. LIV Golf chi 200 triệu USD cho Mickelson, 150 triệu USD cho Johnson, 125 triệu USD cho DeChambeau. Đây là thu nhập cứng trong hợp đồng ít nhất hai năm, được ứng trước 50%, còn tiền thưởng giải tính riêng.

LIV Golf được cho là đã chi hơn một tỷ USD để kéo đấu thủ giàu thành tích từ PGA Tour và DP World Tour (tên mới của European Tour).

Woods đã cam kết gắn bó lâu dài với PGA Tour. Lúc dự major The Open giữa tháng 7, anh nhận xét các golfer bỏ PGA Tour sang Invitational Series là nhóm "qua cầu rút ván" khi quay lưng với đấu trường đã mang lại cho họ nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Đây là lần đầu Woods nhận xét trực tiếp về các cá nhân liên quan Invitational Series.

Woods còn chỉ trích Norman trong việc mở Invitational Series. "Tôi biết Greg đã làm dự án tương tự hồi đầu thập niên 90 nhưng bất thành. Giờ ông ấy vẫn cố theo đuổi. Nhưng tôi không hiểu những việc làm đó có thể mang lại lợi ích gì cho golf".

Năm 1994, Norman, với vị thế siêu sao đương thời, đã khởi xướng World Tour. Nhưng dự án chết yểu khi mang tiếng chống PGA Tour.

CEO LIV GOlf Greg Norman quan sát vòng pro-am ở chặng LIV Golf Invitational Series Bedminster ngày 28/7/2022. Ảnh: AP

Invitational Series đang là mối đe doạ trong mắt PGA Tour cùng đồng minh DP World Tour cũng như mang tiếng giúp Saudi khoả lấp tiếng xấu nhân quyền và bình đẳng giới.

LIV Golf đã triển khai ba trong kế hoạch tám giải cho mùa khai trương 2022 với tổng quỹ thưởng 255 triệu USD.

Mỗi giải LIV Golf Invitational Series có 48 đấu thủ chia đều thành 12 đội tranh quỹ thưởng 25 triệu USD gồm 20 triệu USD đấu gậy cá nhân trong đó bốn triệu USD cho nhà vô địch, và năm triệu USD cho cả nội dung đồng đội. Golfer về chót bảng cá nhân cũng được 120.000 USD.

Qua ba chặng, các nhà vô địch cá nhân qua ba chặng lần lượt gồm Charl Schwartzel (London), Branden Grace (Portland, Oregon), Henrik Stenson (Bedminster, New Jersey). Stenson đã bị tước chức đội trưởng châu Âu tại Ryder Cup 2023 do liên quan đấu trường do Saudi hậu thuẫn tài chính.

Quốc Huy