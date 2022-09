Lisandro Martinez hay nhất Man Utd tháng 8

AnhHậu vệ tân binh Argentina Lisandro Martinez được bầu là cầu thủ Man Utd hay nhất tháng 8 sau bốn trận đấu đầu tiên cho Man Utd.

Kể từ khi cập bến Old Trafford, Martinez đã thi đấu năm trận chính thức đều ở Ngoại hạng Anh. Anh đá trọn bốn trận trong số đó, cùng Man Utd thắng ba trận liên tiếp gần nhất sau khi thua liền hai vòng đầu.

Chỉ tính trong tháng 8, Martinez đã hai lần được bầu là Cầu thủ hay nhất trận trong các chiến thắng trước Liverpool và Southampton. Hậu vệ Argentina tiếp tục nhận vinh dự này khi cùng Man Utd hạ Leicester 1-0 ở trận đầu đầu tiên trong tháng 9.

Điểm chung của những trận đấu này là Martinez đều đá cặp cùng Raphael Varane thay vì Harry Maguire. Cặp trung vệ Argentina - Pháp đá trọn trận thắng Leicester 1-0, giúp "Quỷ Đỏ" lần đầu sạch lưới liền hai trận Ngoại hạng Anh từ tháng 12/2021.

Thống kê của ESPN cho thấy trong 315 phút thi đấu cho Man Utd trong tháng Tám, bản hợp đồng 55 triệu USD này đá tốt hơn cả Virgil van Dijk của Liverpool - cầu thủ chơi 360 phút và được đánh giá là hậu vệ hay nhất Ngoại hạng Anh nhiều năm qua.

Martinez ngăn cú sút của Carvalho trong trận cùng Man Utd hạ Liverpool 2-1 ở vòng ba Ngoại hạng Anh ngày 22/8. Ảnh: PA

Tỷ lệ tranh chấp bóng bổng thành công của Martinez lên đến 83%, thông số gây bất ngờ với một cầu thủ chỉ cao 1m75. Trong khi đó, con số này của Van Dijk là 81%, dù cầu thủ người Hà Lan cao tới 1m93.

Martinez phá bóng thành công 21 lần so với 12 của Van Dijk. Anh cắt bóng thành công 8 lần so với 4 của đồng nghiệp Hà Lan; chặn dứt điểm thành công 5 so với 1, thắng tranh chấp tay đôi 9 lần so với 4 của trung vệ được xem là hay nhất thế giới phía Liverpool.

Những thông số này giúp Martinez được bầu là Cầu thủ hay nhất tháng 8 của Man Utd, theo thông báo trên trang chủ. Martinez nhận được 84% phiếu bầu từ các CĐV Quỷ đỏ và lần đầu nhận danh hiệu này. Xếp thứ hai là Malacia với 10% phiếu bầu, thứ ba là Varane với 6%. Lisandro trở thành hậu vệ đầu tiên nhận giải này kể từ Luke Shaw hồi tháng 3/2021.

Đây cũng là lần đầu sau ba năm một tân binh nhận giải Cầu thủ hay nhất tháng do CĐV Man Utd bầu chọn ngay trong tháng đầu tiên thi đấu cho đội bóng mới. Người gần nhất có vinh dự này là Daniel James vào tháng 8/2019.

Tại họp báo trước trận đại chiến Arsenal hôm nay, HLV Erik ten Hag tỏ ra hài lòng với những gì Martinez thể hiện. Nhưng ông vẫn muốn học trò nỗ lực hơn. "Martinez là hậu vệ có khả năng luân chuyển bóng tốt, nhưng cậu ấy cũng có khả năng phòng ngự chắc chắn, cứng rắn, mạnh mẽ và phán đoán tốt", HLV Hà Lan nói. "Martinez đang làm tốt nhưng cậu ấy phải đá tốt hơn nữa".

Đỗ Hiếu