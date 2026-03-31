Lisa thả dáng trên biển đón tuổi 29

Sau vài giờ, bộ ảnh nhận hơn 5,3 triệu lượt thích và khoảng 40.000 bình luận. Ngoài khán giả toàn cầu, nhiều nghệ sĩ Âu Mỹ và Hàn Quốc chúc mừng Lisa tuổi mới rực rỡ, xinh tươi.
Sau vài giờ, bộ ảnh nhận hơn 5,3 triệu lượt thích và khoảng 40.000 bình luận. Ngoài khán giả toàn cầu, nhiều nghệ sĩ Âu Mỹ và Hàn Quốc chúc mừng Lisa tuổi mới rực rỡ, xinh tươi.
Fan khen chiếc bánh ba tầng trông tinh tế, cuốn hút, đính kèm tạo hình vỏ sò, sao biển - nét đặc trưng của biển, nơi Lisa yêu thích.
Fan khen chiếc bánh ba tầng trông tinh tế, cuốn hút, đính kèm tạo hình vỏ sò, sao biển - nét đặc trưng của biển, nơi Lisa yêu thích.
Cô nhiều lần vào top Sao nữ đẹp nhất hành tinh của TC Candler, đứng đầu danh sách này hồi 2021. Người đẹp được cho hẹn hò doanh nhân Frédéric Arnault- con trai tỷ phú Bernard Arnaul.
Cô nhiều lần vào top Sao nữ đẹp nhất hành tinh của TC Candler, đứng đầu danh sách này hồi 2021. Người đẹp được cho hẹn hò doanh nhân Frédéric Arnault- con trai tỷ phú Bernard Arnaul.
Trên trang cá nhân sáng 31/3, mẹ của Lisa - bà Chitthip Bruschweiler, 56 tuổi - đăng ảnh bên chồng con. "Chúc con luôn hạnh phúc. Mẹ yêu con", bà viết.
Trên trang cá nhân sáng 31/3, mẹ của Lisa - bà Chitthip Bruschweiler, 56 tuổi - đăng ảnh bên chồng con. "Chúc con luôn hạnh phúc. Mẹ yêu con", bà viết.
Theo Osen, ông Marco Brüschweiler - bố dượng của Lisa là đầu bếp gốc Thụy Sĩ, khá nổi tiếng trong giới ẩm thực và từng làm việc tại nhiều nhà hàng, khách sạn cao cấp trên thế giới. Lisa nhiều lần nhắc đến ông như người có ảnh hưởng lớn trong quá trình trưởng thành của mình.
Theo Osen, ông Marco Brüschweiler - bố dượng của Lisa là đầu bếp gốc Thụy Sĩ, khá nổi tiếng trong giới ẩm thực và từng làm việc tại nhiều nhà hàng, khách sạn cao cấp trên thế giới. Lisa nhiều lần nhắc đến ông như người có ảnh hưởng lớn trong quá trình trưởng thành của mình.
Nhân tuổi mới, Lisa cũng thông báo chương trình Viva La Lisa theo hình thức residency tại Las Vegas, Mỹ, vào ngày 13-14/11 và 27-28/11. Theo Variety, residency là hình thức biểu diễn được tổ chức liên tục trong một khoảng thời gian nhất định tại cùng một thành phố, thường được xem là hoạt động mang tính biểu tượng của các ngôi sao toàn cầu.
Ca sĩ cho biết mở rộng phạm vi hoạt động sang cả âm nhạc lẫn diễn xuất. Sau khi phát hành album solo Alter Ego và các hoạt động nhóm, cô tiếp tục ra mắt EP Deadline. Lisa cũng thử sức với diễn xuất qua một series của HBO. Ngoài ra, cô đang chuẩn bị công bố phim tài liệu ghi lại hành trình solo, được thực hiện cùng đạo diễn Sue Kim.
Nhân tuổi mới, Lisa cũng thông báo chương trình Viva La Lisa theo hình thức residency tại Las Vegas, Mỹ, vào ngày 13-14/11 và 27-28/11. Theo Variety, residency là hình thức biểu diễn được tổ chức liên tục trong một khoảng thời gian nhất định tại cùng một thành phố, thường được xem là hoạt động mang tính biểu tượng của các ngôi sao toàn cầu.
Ca sĩ cho biết mở rộng phạm vi hoạt động sang cả âm nhạc lẫn diễn xuất. Sau khi phát hành album solo Alter Ego và các hoạt động nhóm, cô tiếp tục ra mắt EP Deadline. Lisa cũng thử sức với diễn xuất qua một series của HBO. Ngoài ra, cô đang chuẩn bị công bố phim tài liệu ghi lại hành trình solo, được thực hiện cùng đạo diễn Sue Kim.
Tháng 11/2024, Lisa trở thành ngôi sao đầu tiên xuất hiện trên trang bìa toàn cầu của Billboard, đồng thời chia sẻ về hành trình hoạt động solo. Cô cho biết ban đầu cảm thấy sợ hãi và lo lắng vì chưa từng thực sự bước ra làm việc riêng, nhưng dần trở nên thoải mái và tận hưởng.
Lisa nói phản ứng tích cực từ người hâm mộ khi các đĩa đơn phát hành đã giúp cô được chữa lành, mang lại cảm giác tự tin hơn vào lựa chọn của mình. Là thành viên của Blackpink, cô thường được biết đến với vai trò rapper. "Tôi luôn rap, nhưng giờ là cơ hội để tôi cho thế giới thấy mình có thể làm được nhiều hơn thế", Lisa nói trên People.
Tháng 11/2024, Lisa trở thành ngôi sao đầu tiên xuất hiện trên trang bìa toàn cầu của Billboard, đồng thời chia sẻ về hành trình hoạt động solo. Cô cho biết ban đầu cảm thấy sợ hãi và lo lắng vì chưa từng thực sự bước ra làm việc riêng, nhưng dần trở nên thoải mái và tận hưởng.
Lisa nói phản ứng tích cực từ người hâm mộ khi các đĩa đơn phát hành đã giúp cô được chữa lành, mang lại cảm giác tự tin hơn vào lựa chọn của mình. Là thành viên của Blackpink, cô thường được biết đến với vai trò rapper. "Tôi luôn rap, nhưng giờ là cơ hội để tôi cho thế giới thấy mình có thể làm được nhiều hơn thế", Lisa nói trên People.
Như Anh
Ảnh: Instagram Lalalalisa_m