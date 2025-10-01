Lisa 'như búp bê' tại Tuần thời trang Paris

Người đẹp 28 tuổi làm khách mời chương trình ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của Louis Vuitton, ngày 30/9. Video: LLOUD
Lisa diện trang phục dệt kim, để kiểu tóc xoăn búp bê barbie.
Trang Sohu nhận xét ca sĩ bừng sáng trong thiết kế màu sắc. Cụm từ khóa "Tạo hình búp bê của Lisa" vào danh sách chủ đề hot trên Weibo, thu hút hàng chục nghìn bình luận.
5 năm qua, mỗi lần xuất hiện ở tuần thời trang, Lisa đều nhận chú ý của truyền thông, khán giả. Tạp chí Harper's Bazaar chọn Lisa là một trong những người có gu thời trang sành điệu nhất thế giới.
Cô hoạt động giải trí ở cả châu Á, Hollywood, liên tục xuất hiện ở các sự kiện thời trang, phim ảnh, âm nhạc toàn cầu.
Fan ghi hình Lisa tại tuần thời trang.
Lisa bên diễn viên, ca sĩ Zendaya.
Ca sĩ và diễn viên Emma Stone.
Cô và Felix chụp hình cho nhau tại sự kiện.
Ca sĩ và nhà thiết kế Nicolas Ghesquière.
Như Anh
Ảnh: LLOUD