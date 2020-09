Lisa Kudrow sau 16 năm đóng 'Friends'

Hồi tháng 7, Lisa Kudrow đăng trên trang cá nhân bức ảnh đen trắng và được nhiều fan khen vẫn giữ thần thái của nàng Phoebe hài hước. Hiện cô có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Diễn viên từng nói thời gian giãn cách xã hội, cô thường cùng con xem lại "Friends". Nữ diễn viên thường xuyên lên tiếng ủng hộ vai trò phụ nữ trong lĩnh vực điện ảnh. Làm việc tại nhà, cô chuẩn bị mùa mới của "Who Do You Think You Are?" - chương trình thực tế mà cô sản xuất. Ảnh: Lisa Kudrow Instagram.