Lisa Kudrow: Chẳng ai quan tâm tôi trong 'Friends'

Lisa Kudrow cho biết vai Phoebe của cô trong "Friends" không được quan tâm khi series nổi tiếng, nhiều người không nghĩ cô thành công.

Ngày 4/4, Lisa Kudrow có buổi phỏng vấn với trang The Independent dịp bộ phim The Comeback của cô ra mắt phần ba, cũng là mùa cuối. Bên cạnh câu chuyện về dự án mới, Kudrow nhắc lại kỷ niệm thời đóng Friends (1994-2004).

Trong series, cô vào vai Phoebe Buffay có tính cách lạc quan, mạnh mẽ, sống phóng khoáng và đi ngược định kiến. Nội dung xoay quanh cuộc sống của nhóm bạn sáu người gồm Rachel (Jennifer Aniston đóng), Monica (Courteney Cox), Ross (David Schwimmer), Chandler (Matthew Perry), Joey (Matt LeBlanc) và Phoebe tại New York. Sau 10 phần, loạt phim trở thành tượng đài thể loại sitcom, thay đổi cuộc đời dàn diễn viên.

Từ đầu mùa hai, series bắt đầu nổi tiếng. Nhưng theo Lisa Kudrow, thời điểm đó danh tiếng của phim không giúp cô nổi bật, vai diễn không được chú ý. Vài bộ phận trong công ty quản lý gọi cô là "người bạn thứ sáu" (the sixth Friend) vì kém nổi. Tuy Kudrow là người đầu tiên thắng giải Emmy (Nữ phụ xuất sắc thể loại phim hài năm 1998) nhờ bộ phim, trước đó mọi người không đặt nhiều kỳ vọng cho cô. "Họ chỉ nói kiểu như: 'Cô thật may mắn khi được tham gia dự án đó'", nghệ sĩ kể.

Dù không thu hút nhiều chú ý, Lisa Kudrow biến điều đó thành cơ hội tự do thử sức nhiều dự án khác. Cùng giai đoạn đóng Friends, cô góp mặt trong Mother (1996), Clockwatches (1997). Sự nghiệp bắt đầu thay đổi khi cô tham gia phim hài Analyze This (1999) với Robert De Niro và Billy Crystal. Sau tác phẩm này, Lisa Kudrow cho biết nhiều công ty quản lý, doanh nhân muốn cô xuất hiện trong các bộ phim hài lãng mạn và vài thể loại tương tự.

Cũng trong buổi phỏng vấn, Lisa Kudrow nhắc lại câu chuyện đàm phán lương của cô và năm bạn diễn Friends. Theo Independent thời đó, có luồng tin cho rằng Kudrow "hống hách", là người đề xuất sáu diễn viên chính điều chỉnh lương với tư cách tập thể. Nếu các nhà sản xuất không trả họ số tiền xứng đáng, tất cả sẽ bỏ đi. Cuối cùng, hãng NBC đồng ý chi một khoản thù lao chưa từng có khi mỗi người nhận một triệu USD/tập vào hai mùa cuối cùng.

Trò chuyện với trang tin, Lisa Kudrow khẳng định không phải người "cầm đầu" vụ đòi tăng thù lao. "Báo chí đã đưa tin như thế, nhưng chuyện này không đúng. Đội ngũ của tôi rất tức giận vì điều đó", cô nói thêm. Diễn viên cũng cho biết từng nghĩ hiểu lầm này sẽ tốt cho uy tín của cô, tin rằng mọi người sẽ nghĩ cô thông minh. Tuy nhiên khi ấy, êkíp không đồng tình với cô, bức xúc thay diễn viên.

Lisa Kudrow sinh năm 1963 tại California, là con của gia đình gốc Do Thái. Trước khi làm diễn viên, cô lấy bằng cử nhân ngành Tâm lý sinh học (Psychobiology) của đại học Vassar, New York, dự định theo sự nghiệp nghiên cứu khoa học. Theo IMDb, cô chuyển hướng diễn xuất sau khi được truyền cảm hứng từ diễn viên hài Jon Lovitz - bạn của anh trai. Năm 1995, Kudrow kết hôn giám đốc quảng cáo Michel Stern, đón con trai đầu lòng năm 1998. Hiện cô duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các bạn diễn trong Friends.

Phương Thảo (theo People, Independent)